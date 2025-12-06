6 de diciembre de 2025 Inicio
Continúa el paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no prestan servicio

El reclamo de los trabajadores se extendió debido a la falta de pago de sueldos y aseguraron que mantendrán la medida de fuerza hasta que se deposite el total.

¿Qué líneas están de paro?

Luego del sorpresivo paro de colectivos del viernes por la mañana ante la falta de pago de sueldo de algunas empresas, la medida de fuerza continúa para algunas líneas de colectivo. De este modo, el reclamo de los trabajadores persistirá hasta no ver pagado el total.

Paro de colectivos en el AMBA por retraso en el pago de los salarios

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) tiene un retraso en el pago de los sueldos en varias empresas de colectivos y advirtió que, de no concretarse, seguirán con la abstención de tareas. De abonar, irán retomando los servicios que están paralizados.

A pesar del reclamo, el Gobierno sostuvo su postura de desvinculación, extendiendo la responsabilidad del conflicto también a las empresas. "No es competencia de la Secretaría de Transporte cómo se gestionan las empresas privadas con el pago de sus haberes. En caso de haber paros de algunas líneas de colectivos, son las empresas las responsables de gestionar los reclamos de sus empleados", aseguraron las fuentes.

Las líneas que no funcionan son la línea 22, 333, 407, 437, 707, 159, 219, 300, 372, 383, 603 y 619.

