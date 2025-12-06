Continúa el paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no prestan servicio

Luego del sorpresivo paro de colectivos del viernes por la mañana ante la falta de pago de sueldo de algunas empresas, la medida de fuerza continúa para algunas líneas de colectivo. De este modo, el reclamo de los trabajadores persistirá hasta no ver pagado el total.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) tiene un retraso en el pago de los sueldos en varias empresas de colectivos y advirtió que, de no concretarse, seguirán con la abstención de tareas. De abonar, irán retomando los servicios que están paralizados.
A pesar del reclamo, el Gobierno sostuvo su postura de desvinculación, extendiendo la responsabilidad del conflicto también a las empresas. "No es competencia de la Secretaría de Transporte cómo se gestionan las empresas privadas con el pago de sus haberes. En caso de haber paros de algunas líneas de colectivos, son las empresas las responsables de gestionar los reclamos de sus empleados", aseguraron las fuentes.
Las líneas que no funcionan son la línea 22, 333, 407, 437, 707, 159, 219, 300, 372, 383, 603 y 619.