Becas Progresar de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025 El calendario oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social establece los días de pago según la terminación del DNI para los beneficiarios del programa educativo. Por







El pago de agosto se realiza según la terminación del DNI. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de pago de las Becas Progresar correspondientes a agosto 2025, organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este beneficio, orientado a estudiantes de distintos niveles educativos, se abona en un 80% de manera mensual y el 20% restante a fin de año, tras la presentación de la documentación requerida.

El monto establecido para este mes es de $28.000, con el objetivo de incentivar la continuidad académica y garantizar el cumplimiento de los requisitos del programa. La segunda convocatoria de inscripción para nuevos beneficiarios está en curso y los pagos de esta etapa se realizan en hasta seis cuotas.

Becas Progresar Administración Nacional de la Seguridad Social Los beneficiarios de las Becas Progresar reciben $28.000 mensuales en agosto de 2025. Pexels Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES Pueden acceder estudiantes que cumplan con las condiciones académicas, administrativas y socioeconómicas fijadas por el programa. Esto incluye:

Mantener la regularidad en los estudios.

Aprobar materias según el plan vigente.

Presentar el certificado de alumno regular.

Actualizar datos personales.

No superar los límites de ingresos familiares establecidos.

Montos de las Becas Progresar de ANSES en agosto 2025 El pago mensual alcanza los $28.000, correspondiente al 80% del beneficio. El 20% restante se acredita al cierre del ciclo lectivo, siempre que el beneficiario presente la documentación que respalde la continuidad en la formación.