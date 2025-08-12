Becas Progresar de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de pago de las Becas Progresar correspondientes a agosto 2025, organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este beneficio, orientado a estudiantes de distintos niveles educativos, se abona en un 80% de manera mensual y el 20% restante a fin de año, tras la presentación de la documentación requerida.
El monto establecido para este mes es de $28.000, con el objetivo de incentivar la continuidad académica y garantizar el cumplimiento de los requisitos del programa. La segunda convocatoria de inscripción para nuevos beneficiarios está en curso y los pagos de esta etapa se realizan en hasta seis cuotas.
Becas Progresar Administración Nacional de la Seguridad Social
Los beneficiarios de las Becas Progresar reciben $28.000 mensuales en agosto de 2025.
Pexels
Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES
Pueden acceder estudiantes que cumplan con las condiciones académicas, administrativas y socioeconómicas fijadas por el programa. Esto incluye:
Montos de las Becas Progresar de ANSES en agosto 2025
El pago mensual alcanza los $28.000, correspondiente al 80% del beneficio. El 20% restante se acredita al cierre del ciclo lectivo, siempre que el beneficiario presente la documentación que respalde la continuidad en la formación.
Becas Progresar de ANSES: calendario de pagos de agosto 2025
-
DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto.
-
DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto.
-
DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto.
-
DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto.
-
DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.
Becas Progresar ANSES
Según la Administración Nacional de la Seguridad Social, el 20% restante se abona al cierre del ciclo lectivo.
Freepik
Los pagos se acreditan en las cuentas bancarias habituales, pudiendo cobrarse en sucursales o cajeros automáticos de bancos adheridos. Además, el cronograma puede verificarse en Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.