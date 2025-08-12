12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Becas Progresar de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025

El calendario oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social establece los días de pago según la terminación del DNI para los beneficiarios del programa educativo.

Por
El pago de agosto se realiza según la terminación del DNI.
El pago de agosto se realiza según la terminación del DNI.Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de pago de las Becas Progresar correspondientes a agosto 2025, organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este beneficio, orientado a estudiantes de distintos niveles educativos, se abona en un 80% de manera mensual y el 20% restante a fin de año, tras la presentación de la documentación requerida.

Anses informó quiénes cobran casi $50.000 extra este mes.
Te puede interesar:

ANSES deposita casi $50.000: quiénes pueden acceder en agosto 2025

El monto establecido para este mes es de $28.000, con el objetivo de incentivar la continuidad académica y garantizar el cumplimiento de los requisitos del programa. La segunda convocatoria de inscripción para nuevos beneficiarios está en curso y los pagos de esta etapa se realizan en hasta seis cuotas.

Becas Progresar Administración Nacional de la Seguridad Social
Los beneficiarios de las Becas Progresar reciben $28.000 mensuales en agosto de 2025.

Los beneficiarios de las Becas Progresar reciben $28.000 mensuales en agosto de 2025.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES

Pueden acceder estudiantes que cumplan con las condiciones académicas, administrativas y socioeconómicas fijadas por el programa. Esto incluye:

  • Mantener la regularidad en los estudios.
  • Aprobar materias según el plan vigente.
  • Presentar el certificado de alumno regular.
  • Actualizar datos personales.
  • No superar los límites de ingresos familiares establecidos.

Montos de las Becas Progresar de ANSES en agosto 2025

El pago mensual alcanza los $28.000, correspondiente al 80% del beneficio. El 20% restante se acredita al cierre del ciclo lectivo, siempre que el beneficiario presente la documentación que respalde la continuidad en la formación.

Becas Progresar de ANSES: calendario de pagos de agosto 2025

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto.

  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto.

  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto.

  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto.

  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.

Becas Progresar ANSES
Según la Administración Nacional de la Seguridad Social, el 20% restante se abona al cierre del ciclo lectivo.

Según la Administración Nacional de la Seguridad Social, el 20% restante se abona al cierre del ciclo lectivo.

Los pagos se acreditan en las cuentas bancarias habituales, pudiendo cobrarse en sucursales o cajeros automáticos de bancos adheridos. Además, el cronograma puede verificarse en Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó quiénes cobran $367.757 en agosto.

ANSES paga $367.757 hasta el 22 de agosto: quiénes pueden acceder

Anses explicó cuál es el grupo de AUH que puede cobrar un monto superior.

AUH de ANSES: un grupo puede cobrar un monto superior por mes

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 12 de agosto

Anses explicó cuál es el beneficio que se puede cobrar este mes.

Atención: el importante beneficio que se puede seguir cobrando en agosto 2025

Anses informó quiénes pueden cobrar este beneficio.

Acompañamiento Social de ANSES: chequeá si podés cobrar este beneficio

La jubilación mínima superó los $384.000 con el aumento y el refuerzo.

ANSES: cuándo cobro la jubilación en agosto 2025, según mi número de DNI

Rating Cero

Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

La emotiva palabra de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila: "A pesar de todo siempre juntos"

Los planes de la compañía.

Marvel apuesta a la vuelta de los trajes clásicos de los superhéroes: cuál es la nueva pista de 2025

De qué se trata este clásico del cine que ahora la está rompiendo en las plataformas.
play

Está en Netflix, es un thriller de suspenso y te va a atrapar de principio a fin

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y le envió un mensaje a Wanda Nara: Nunca dejé....

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y le envió un mensaje a Wanda Nara: "Nunca dejé..."

La furia de Darío Barassi con El Trece por los cambios de horario.

La furia de Darío Barassi con El Trece por los cambios de horario: ¿peligra su continuidad?

El ritmo de la venganza, un film de reino unido de 2020 que está siendo lo más visto en Netflix en agosto 2025.
play

El ritmo de la venganza es la película de espías y venganza que está siendo lo más visto de Netflix: de qué se trata

últimas noticias

Este pequeño ajuste puede ser clave para mejorar la digestión, el descanso y la salud metabólica. 

La mejor hora para que los mayores de 65 años cenen: pocos lo sabían

Hace 15 minutos
play

Los científicos del Conicet volvieron al puerto de Buenos Aires tras la histórica transmisión por streaming

Hace 17 minutos
Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

La emotiva palabra de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila: "A pesar de todo siempre juntos"

Hace 33 minutos
Entre los proyectos presentados se destacó Eco Dedal, el programa impulsado por la Municipalidad de Guaymallén.

Reciclaje e inclusión: cuál es la iniciativa que se lleva en Mendoza y que beneficia la sostenibilidad

Hace 34 minutos
Una de estas se consolida como una muy buena opción para abordar el manejo de la glucosa en sangre.

Este es el yuyo ideal para agregar al mate y combatir la diabetes

Hace 43 minutos