Aerolíneas Argentinas se sumó al Hot Sale 2026: ofrece descuentos y cuotas sin interés

La aerolínea de bandera ofrece promociones especiales para participar de uno de los eventos de ecommerce más importantes del país.

Aerolíneas Argentinas se sumó al Hot Sale 2026 con una propuesta que incluye un descuento del 10% en todos sus destinos, tanto nacionales como internacionales, y opciones de financiación en cuotas sin interés para vuelos de cabotaje. Las promociones estarán activas hasta las 23:59 del miércoles 13 de mayo, en línea con los tres días del evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

El descuento del 10% aplica sobre la base de tarifa sin impuestos y alcanza a todas las cabinas, Turista, Premium Economy y Business, tanto para adultos como para menores e infantes. Cubre vuelos directos operados por Aerolíneas Argentinas desde y hacia cualquiera de sus destinos en Argentina, y desde Argentina hacia el exterior, incluyendo los vuelos al Mundial. La rebaja se aplica de manera automática al momento de la compra.

Para los vuelos nacionales se agrega la posibilidad de financiar el pasaje en hasta 12 cuotas sin interés con una gran cantidad de bancos y tarjetas. Esta opción no está disponible para destinos internacionales, ya que la normativa vigente prohíbe este tipo de financiación para ese segmento. Las promociones de cuotas rigen exclusivamente durante los días del Hot Sale y tienen restricciones en las fechas de viaje habilitadas.

Los pasajes comprados en este período permiten volar entre el 11 de mayo y el 13 de diciembre de 2026, con la excepción de feriados y fines de semana largos, por lo que no aplica para el 22 al 25 de mayo, del 12 al 15 de junio, todo julio, del 14 al 17 de agosto, del 10 al 12 de octubre, del 21 al 23 de noviembre y del 5 al 8 de diciembre.

Cómo es la promoción de Aerolíneas Argentinas por el Hot Sale 2026

La financiación en cuotas sin interés está disponible con más de diez bancos y tarjetas, con planes que van desde 3 hasta 12 cuotas dependiendo de la entidad. ICBC ofrece 3, 6, 9 y 12 cuotas con Visa y Mastercard, Supervielle llega a 9 y 12 cuotas para clientes con paquetes de productos, NaranjaX ofrece 9 cuotas exclusivamente con su tarjeta propia y Comafi Único habilita 12 cuotas para clientes Visa Signature o Mastercard Black.

En el segmento de 6 cuotas participan Banco Nación con Visa y Mastercard, mientras que Galicia, Santander, Macro, BBVA y American Express general ofrecen entre 3 y 6 cuotas con Visa, Mastercard y en algunos casos Amex. Banco Corrientes se destaca por ofrecer 3, 6 y 12 cuotas con Visa y Mastercard. Todas estas promociones aplican únicamente a destinos dentro del país.

Los destinos nacionales disponibles para emitir durante el Hot Sale incluyen una extensa red de ciudades: Bariloche, Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Ushuaia, El Calafate, Iguazú, Mar del Plata, Rosario, Tucumán, Neuquén, San Martín de los Andes, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Esquel, entre muchos otros. La compra puede realizarse en aerolineas.com.ar, sucursales, aeropuertos y contact center, con tarifas expresadas en pesos argentinos.

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Consejos para comprar en el Hot Sale 2026 sin caer en estafas

Antes de confirmar cualquier compra, es muy importante verificar que la marca sea participante oficial del evento ingresando al sitio oficial del Hot Sale. En el caso de Aerolíneas Argentinas, las transacciones deben realizarse exclusivamente a través de los canales habilitados por la aerolínea, como su página web oficial, sucursales o aeropuertos, para evitar intermediarios no autorizados.

Revisar que la página de pago cuente con conexión segura es otro aspecto esencial antes de ingresar datos personales o bancarios. También conviene comparar precios entre distintas opciones y leer con atención las condiciones de cada tarifa, incluyendo las fechas de viaje habilitadas y las restricciones por feriados, para no llevarse sorpresas al momento de querer usar el pasaje.

Para quienes planeen aprovechar la financiación en cuotas, sirve confirmar previamente con el banco o tarjeta si están incluidos en la promoción, ya que las condiciones varían según la entidad y el tipo de producto financiero. Las promociones no son acumulables entre sí, por lo que elegir la que mejor se adapte a cada caso es importante para sacar el mayor provecho posible de la oferta.