ANSES: cuándo cobro la jubilación en agosto 2025, según mi número de DNI

El cronograma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social establece los días de pago de jubilaciones y pensiones, diferenciadas por monto y terminación de documento.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a agosto 2025, que contempla la actualización de haberes por la inflación de junio y la acreditación de un bono extraordinario. Las fechas se dividen según el valor del haber y el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Anses - Jubilación
Aumentó la jubilación mínima de ANSES en agosto 2025

El aumento del 1,62% responde a la variación de precios informada oficialmente para junio y se redondea a dos decimales. Con este ajuste, la jubilación mínima se ubica en $314.305,37, mientras que el haber máximo asciende a $2.114.977,59.

Bono de $70.000 de ANSES

Además, quienes perciben la jubilación mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, siempre que solo cobren una prestación y su haber sea igual o menor al piso establecido. Con esta suma adicional, el total asciende a $384.305,37. El bono busca garantizar que ningún jubilado cobre menos de $379.294,80 en agosto, sumando el haber y el refuerzo. Aquellos con haberes superiores al mínimo reciben un importe proporcional.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminado en 0: 8 de agosto.

  • DNI terminado en 1: 11 de agosto.

  • DNI terminado en 2: 12 de agosto.

  • DNI terminado en 3: 13 de agosto.

  • DNI terminado en 4 y 5: 14 de agosto.

  • DNI terminado en 6: 18 de agosto.

  • DNI terminado en 7: 19 de agosto.

  • DNI terminado en 8: 20 de agosto.

  • DNI terminado en 9: 21 de agosto.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminado en 0 y 1: 22 de agosto.

  • DNI terminado en 2 y 3: 25 de agosto.

  • DNI terminado en 4 y 5: 26 de agosto.

  • DNI terminado en 6 y 7: 27 de agosto.

  • DNI terminado en 8 y 9: 28 de agosto.

