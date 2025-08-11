ANSES: cuándo cobro la jubilación en agosto 2025, según mi número de DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a agosto 2025, que contempla la actualización de haberes por la inflación de junio y la acreditación de un bono extraordinario. Las fechas se dividen según el valor del haber y el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Anses - Jubilación
El bono extraordinario acompaña a los haberes de agosto según la escala oficial.
Aumentó la jubilación mínima de ANSES en agosto 2025
El aumento del 1,62% responde a la variación de precios informada oficialmente para junio y se redondea a dos decimales. Con este ajuste, la jubilación mínima se ubica en $314.305,37, mientras que el haber máximo asciende a $2.114.977,59.
Bono de $70.000 de ANSES
Además, quienes perciben la jubilación mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, siempre que solo cobren una prestación y su haber sea igual o menor al piso establecido. Con esta suma adicional, el total asciende a $384.305,37. El bono busca garantizar que ningún jubilado cobre menos de $379.294,80 en agosto, sumando el haber y el refuerzo. Aquellos con haberes superiores al mínimo reciben un importe proporcional.