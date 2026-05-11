Comienza el pago: a cuánto llegan las Pensiones No Contributivas de ANSES en mayo 2026

Este lunes arranca a regir el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para las PNC.

Esta prestación es un complemento económico que la Administración Nacional de la Seguridad Social otorga a ciertos grupos de la población.

ANSES puso en marcha este lunes 11 de mayo el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) con nuevos montos actualizados y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 . La suba aplicada para este mes responde al mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la inflación de marzo, que fue del 3,4% .

Este aumento se sitúa en un 11%, en línea con el nivel de inflación registrado en marzo.

Las Pensiones No Contributivas de ANSES están destinadas a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social, económica o de salud y no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación ordinaria . Dentro de este grupo se encuentran las pensiones por invalidez, por vejez, para madres de siete hijos y para personas con VIH y/o hepatitis B o C, según establece la normativa vigente.

En mayo de 2026 , la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez alcanzan los $275.221,87 sin contar el refuerzo extraordinario. Con el bono de $70.000 , el ingreso total asciende a $345.221,87. Por su parte, la pensión para madres de siete hijos quedó equiparada al haber mínimo previsional y alcanza los $393.174,10. En este caso, con el bono incluido, el monto total llega a $463.174,10.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que mantiene el mismo esquema de actualización aunque no integra formalmente el grupo de PNC, pasó a ser de $314.539,27. Sumando el refuerzo extraordinario, los beneficiarios cobrarán $384.539,27. Desde ANSES aclararon que el bono continúa sin cambios y se deposita automáticamente junto al haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cuándo cobra la PNC de ANSES en mayo 2026

El calendario de pagos comenzó este 11 de mayo y se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo.

Además, las asignaciones familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas se abonarán entre el 11 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones del documento.