Comienza el pago: a cuánto llegan las Pensiones No Contributivas de ANSES en mayo 2026

- ANSES comenzó este 11 de mayo con el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas correspondiente al quinto mes de 2026.
- Los haberes se actualizaron un 3,38% en base al índice de inflación de marzo informado por el INDEC.
- Los titulares de PNC continúan cobrando el bono extraordinario de $70.000 junto al haber mensual.
- El cronograma se organiza por terminación de DNI para evitar demoras y aglomeraciones en bancos y cajeros.
ANSES puso en marcha este lunes 11 de mayo el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) con nuevos montos actualizados y la continuidad del bono extraordinario de $70.000. La suba aplicada para este mes responde al mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la inflación de marzo, que fue del 3,4%.
Las Pensiones No Contributivas de ANSES están destinadas a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social, económica o de salud y no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación ordinaria. Dentro de este grupo se encuentran las pensiones por invalidez, por vejez, para madres de siete hijos y para personas con VIH y/o hepatitis B o C, según establece la normativa vigente.
Qué monto cobran las Pensiones No Contributivas de ANSES en mayo 2026
En mayo de 2026, la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez alcanzan los $275.221,87 sin contar el refuerzo extraordinario. Con el bono de $70.000, el ingreso total asciende a $345.221,87. Por su parte, la pensión para madres de siete hijos quedó equiparada al haber mínimo previsional y alcanza los $393.174,10. En este caso, con el bono incluido, el monto total llega a $463.174,10.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que mantiene el mismo esquema de actualización aunque no integra formalmente el grupo de PNC, pasó a ser de $314.539,27. Sumando el refuerzo extraordinario, los beneficiarios cobrarán $384.539,27. Desde ANSES aclararon que el bono continúa sin cambios y se deposita automáticamente junto al haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Cuándo cobra la PNC de ANSES en mayo 2026
El calendario de pagos comenzó este 11 de mayo y se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad.
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo.
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo.
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo.
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo.
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo.
Además, las asignaciones familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas se abonarán entre el 11 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones del documento.