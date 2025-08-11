11 de agosto de 2025 Inicio
Acompañamiento Social de ANSES: cómo me anoto para cobrar este beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma acceder a este beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó quiénes pueden acceder al programa de Acompañamiento Social, antes conocido como Potenciar Trabajo. Este beneficio está destinado a personas mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad, mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años y personas con discapacidad o familias en contextos críticos.

Quienes hayan estado inscriptos en Potenciar Trabajo no tendrán que reempadronarse, ya que el propio sistema los derivará a Volver al Trabajo o Acompañamiento Social, asistencias sociales que busca mejorar la inclusión y las condiciones de vida de los hogares más necesitados.

Volver al Trabajo 1

Quiénes pueden cobrar el Acompañamiento Social de ANSES

El programa es compatible con:

  • la Asignación Universal por Hijo.
  • la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social.
  • prestaciones económicas, habitacionales o de protección familiar otorgadas por el Estado.
  • prestaciones alimentarias y el monotributo social o monotributo categoría A y B.

Además, podrán acceder a este beneficio aquellas personas con trabajo en casas particulares; trabajo contratado en forma temporaria o trabajo permanente discontinuo; trabajo rural, temporario o estacional; trabajo contratado en el “Programa Puente de Empleo” así como también aquellos que tengan un empleo formal registrado bajo relación de dependencia con una remuneración bruta mensual inferior al valor de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Monto de Acompañamiento Social de ANSES en agosto 2025

Durante este mes, el monto de este beneficio fue de $78.000.

Cómo me anoto al Acompañamiento Social de ANSES

Para saber si corresponde el pago de este beneficio el próximo mes, se debe consultar a través de las aplicaciones Mi ANSES o Mi Argentina. A partir de ahí, seguir estos pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES o a la app Mi Argentina.
  • Escribir el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social cuando se solicite.
  • Ir a la sección “Mis cobros”.
  • Comprobar si en el listado figura la prestación "Acompañamiento Social" como activa.
