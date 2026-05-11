El futbolista posteó una serie de imágenes en sus redes sociales en el que se destaca la joya ya puesta en la mano de la artista. Ambos repostaron las instantáneas con mensajes donde se muestran más enamorados que nunca.

El amor de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul está más afianzado que nunca y ambos lo muestran en sus redes sociales. En esa línea, el futbolista de la Selección argentina mostró el anillo de compromiso con la cantante.

La Triple T había anticipado que iba a haber boda con el campeón del mundo, pero no dieron más detalles, ahora dieron un pasito más con esta impresionante joya que se puede ver en la mano de la artista internacional que lo posteó entre varias fotos que publicó en sus redes sociales.

El mediocampista de Inter Miami compartió una seguidilla de fotos en la que se lo puede ver abrazado con Lionel Messi, en entrenamientos y junto a sus hijos llenando el álbum de figuritas del Mundial 2026. Pero entre otras, hay dos dedicadas exclusivamente a Tini : la primera se ve un pie con una media que tiene escrito “te amo Titi” y en la siguiente muestra un primer plano de la mano izquierda de la artista que en su dedo anular lleva un anillo de brillantes.

En dicha publicación la artista le comentó “te amo con mi vida entera” , y la de la media fue la misma que replicó en sus historias con otra frase similar : “Te amo más, mi vida hermosa”.

Tini Stoessel instagram

Por su parte, el campeón del mundo sí usó la postal del anillo usando la canción Juntos a la par de Pappo y una dedicatoria de amor: “Mi compañera de ruta, el ángel que vino a salvarme! Sos el mejor equipo. Te amo!”.

Rodrigo De Paul instagram

Una exparticipante de Gran Hermano disparó rumores de infidelidad entre Tini y De Paul

La ex - Gran Hermano, Flor Regidor habló sobre la relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y tiró una información sobre supuestos casos de infidelidad entre ambos.

En medio de una charla sobre vínculos amorosos, Regidor fue contundente al plantear su visión: “No existe la monogamia en las parejas muy pegadas”. A partir de ahí, llevó el tema al terreno de la cantante y el futbolista, y sostuvo que “están juntos” y “están felices”, aunque deslizó que “cada uno hace la suya”, lo que generó sorpresa en el estudio de Qué tupé

Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando avanzó con una afirmación mucho más directa sobre la intimidad de la pareja. “Yo sé que De Paul se garch... a un montón de gente, y que Tini se garch... a un montón de gente”, lanzó sin filtro, dejando atónitos a sus compañeros.