Los cruces de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026: días, horarios y TV

Tras la finalización de los octavos de final, ya se conocen los equipos que se medirán entre sí en una nueva instancia de eliminación directa.

River, uno de los clasificados a los cuartos de final del Apertura 2026.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó este lunes el cronograma oficial de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga , luego de un fin de semana cargado de sorpresas, clásicos vibrantes y definiciones por penales. Tras grandes sorpresas, así quedó definido el cuadro rumbo a las semifinales .

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La actividad comenzará el martes 12 de mayo a las 19 , cuando Belgrano reciba a Unión en el Estadio Julio César Villagra del Barrio de Alberdi, en Córdoba capital. Se jugará en esa condición ya que el conjunto pirata viene de eliminar (triunfó 1-0) a Talleres , mientras que el Tatengue dejó en el camino (venció 3-1) a Independiente Rivadavia en Mendoza .

Más tarde, desde las 21.30 , Argentinos Juniors (venció 2 a 0 a Lanús) enfrentará a Huracán (derrotó 3-2 a Boca) en La Paternal . Ambos equipos ya se habían cruzado en la fecha 16 del torneo, con triunfo para el Bicho.

El miércoles 13 de mayo continuará la acción con Rosario Central (le ganó 3 a 1 a Independiente) ante Racing (se impuso por 1 a 0 ante Estudiantes) a partir de las 19 en el Gigante de Arroyito. En el antecedente de la fase regular, el Canalla se había impuesto 2-1 en Avellaneda.

Finalmente, River (le ganó 4 a 3 a San Lorenzo por penales luego de igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario) y Gimnasia y Esgrima La Plata (derrotó 1 a 0 a Vélez) cerrarán los cuartos de final desde las 21.30 en el Estadio Antonio Vespucio Liberti. Sobre este duelo, cabe destacar que el equipo de Eduardo "Chacho" Coudet (dirigido, entonces, por Marcelo "Muñeco" Gallardo) ya había derrotado 2-0 al conjunto platense en la segunda fecha del campeonato.

Cronograma completo

Martes 12 de mayo: 19 hs., Belgrano vs. Unión; y 21.30 hs., Argentinos Juniors vs. Huracán.

Miércoles 13 de mayo: 19 hs., Rosario Central vs. Racing; y 21.30 hs., River Plate vs. Gimnasia La Plata.

TV de los partidos de cuartos de final del Torneo Apertura 2026

La transmisión de los encuentros estará repartida entre las dos señales premium que televisan la Liga Profesional.

Belgrano vs. Unión — ESPN Premium

Argentinos Juniors vs. Huracán — TNT Sports Premium

Rosario Central vs. Racing — ESPN Premium

River Plate vs. Gimnasia La Plata — TNT Sports Premium

De esta manera, ya quedaron definidos los cuatro cruces que buscarán a los semifinalistas del Torneo Apertura 2026, en una instancia que promete partidos intensos, clásicos modernos y nuevas sorpresas en la pelea por el título.