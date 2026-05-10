Cómo quedaron los nuevos montos para pensiones, PUAM y otras ayudas económicas del sistema previsional.

¿Cómo aumentaron las pensiones de ANSES en mayo 2026 y qué bono se entrega?.

Las prestaciones que paga el organismo provisional recibieron un aumento, porcentaje calculado a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para marzo. ¿Cómo aumentaron las pensiones de ANSES en mayo 2026 y qué bono se entrega?

Comienza el calendario de pagos de AUH de ANSES en mayo 2026: quiénes reciben el cobro esta semana

La actualización impacta sobre jubilaciones, haberes y asignaciones sociales , mientras que algunos grupos también continúan cobrando un bono extraordinario destinado a reforzar ingresos.

Cada modificación en ayudas económicas administradas por el organismo previsional genera gran expectativa entre quienes dependen de estos beneficios para cubrir gastos esenciales del hogar. Por eso, conocer fechas de cobro, aumentos y bonos adicionales se vuelve fundamental para organizar la economía cotidiana y anticipar ingresos durante el mes.

De cuánto fue el aumento para las pensiones de ANSES en mayo 2026

Con el incremento confirmado para mayo, las prestaciones quedan de la siguiente manera:

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $314.539,27

PUAM con bono incluido: $384.539,27

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $275.221,87

Pensiones No Contributivas con bono: $345.221,87

Pensión para madres de siete hijos con bono: $463.174,10

En este último caso, el haber neto sin contar el refuerzo extraordinario ronda los $393.174,10.

Qué bono de ANSES se paga en mayo 2026

El Gobierno mantiene durante mayo el bono extraordinario para personas que perciben los ingresos más bajos del sistema previsional. Este adicional continúa siendo un complemento importante para jubilados y pensionados, ya que busca amortiguar el impacto de la inflación sobre los haberes mensuales.