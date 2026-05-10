Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 11 de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 11 de mayo de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

Cómo aumentaron las pensiones de ANSES en mayo 2026 y qué bono se entrega

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este lunes con DNI terminado en 0.

Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 0.

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este lunes con DNI culminado en 0.

Los titulares de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este lunes con DNI terminado en 0 y 1.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de mayo con todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de junio.

Desempleo Plan 2

Los titulares de Desempleo Plan 2 pueden percibir sus montos con todas las terminaciones de DNI hasta este martes.