Comienza el calendario de pagos de AUH de ANSES en mayo 2026: quiénes reciben el cobro esta semana

- El calendario de pagos de AUH de mayo 2026 comienza durante la segunda semana del mes
- La prestación recibe un aumento del 3,4% por la actualización de movilidad
- Los pagos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas ante el organismo
- ANSES mantiene controles automáticos para verificar ingresos y compatibilidades laborales
Comienza el calendario de pagos de AUH de ANSES en mayo 2026: se confirmó el inicio de la agenda de acreditaciones para titulares de la Asignación Universal por Hijo. ¿Quiénes reciben el cobro esta semana?
El cronograma comienza durante la segunda semana del mes y mantiene el esquema habitual organizado según la terminación del DNI. El objetivo del sistema escalonado es ordenar las acreditaciones bancarias y evitar demoras en los cobros. Como sucede cada jornada mensual, el dinero se deposita automáticamente en la cuenta declarada por cada beneficiario.
El organismo previsional revisa periódicamente la situación de cada beneficiario para confirmar que continúe cumpliendo los requisitos del programa.
Cómo comienza el calendario de pagos de AUH de ANSES de mayo 2026
Las primeras fechas confirmadas para mayo son las siguientes:
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
Luego, el cronograma continuará de manera escalonada hasta completar todas las terminaciones de documento.
Qué monto cobra AUH de ANSES en mayo 2026
Durante mayo, la prestación recibe un aumento del 3,4%, porcentaje calculado según la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con la actualización, los montos quedan de la siguiente manera:
- Un hijo: $113.028,24
- Dos hijos: $226.056,48
- Tres hijos: $339.084,72
- Cuatro hijos: $452.112,96
- Cinco hijos: $565.141,20
La asignación por discapacidad también recibe el incremento de mayo y presenta valores diferenciados:
- Monto bruto: $460.044,10
- Monto neto: $368.035,28
El pago se acredita en la misma fecha asignada según terminación de DNI.