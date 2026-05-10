10 de mayo de 2026 Inicio
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Comienza el calendario de pagos de AUH de ANSES en mayo 2026: quiénes reciben el cobro esta semana

El organismo previsional confirmó el inicio del calendario de los pagos de la Asignación Universal por Hijo. Qué titulares perciben el pago, cuánto cobran y cómo quedan los nuevos montos actualizados.

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AUH: ¿Quiénes reciben el cobro esta semana?.

AUH: ¿Quiénes reciben el cobro esta semana?.

  • El calendario de pagos de AUH de mayo 2026 comienza durante la segunda semana del mes
  • La prestación recibe un aumento del 3,4% por la actualización de movilidad
  • Los pagos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas ante el organismo
  • ANSES mantiene controles automáticos para verificar ingresos y compatibilidades laborales

Comienza el calendario de pagos de AUH de ANSES en mayo 2026: se confirmó el inicio de la agenda de acreditaciones para titulares de la Asignación Universal por Hijo. ¿Quiénes reciben el cobro esta semana?

Beneficio clave de ANSES.
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El cronograma comienza durante la segunda semana del mes y mantiene el esquema habitual organizado según la terminación del DNI. El objetivo del sistema escalonado es ordenar las acreditaciones bancarias y evitar demoras en los cobros. Como sucede cada jornada mensual, el dinero se deposita automáticamente en la cuenta declarada por cada beneficiario.

El organismo previsional revisa periódicamente la situación de cada beneficiario para confirmar que continúe cumpliendo los requisitos del programa.

AUH

Cómo comienza el calendario de pagos de AUH de ANSES de mayo 2026

Las primeras fechas confirmadas para mayo son las siguientes:

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo

Luego, el cronograma continuará de manera escalonada hasta completar todas las terminaciones de documento.

Qué monto cobra AUH de ANSES en mayo 2026

Durante mayo, la prestación recibe un aumento del 3,4%, porcentaje calculado según la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con la actualización, los montos quedan de la siguiente manera:

  • Un hijo: $113.028,24
  • Dos hijos: $226.056,48
  • Tres hijos: $339.084,72
  • Cuatro hijos: $452.112,96
  • Cinco hijos: $565.141,20

La asignación por discapacidad también recibe el incremento de mayo y presenta valores diferenciados:

  • Monto bruto: $460.044,10
  • Monto neto: $368.035,28

El pago se acredita en la misma fecha asignada según terminación de DNI.

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