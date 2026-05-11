Alerta en Boca: se conoció la gravedad de lesión de Bareiro El delantero, que fue incluido en la prelista de 55 jugadores de Paraguay, pidió el cambio a los 24 minutos en la derrota frente a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura. Por + Seguir en







Adam Bareiro sufrió un desgarro importante entre la zona abdominal y el aductor.

El delantero Adam Bareiro preocupó a todo el Mundo Boca por su salida por lesión en lo que terminó siendo la derrota frente a Huracán en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Apertura. Ahora se conoció la gravedad de la misma, que lo convertirá en una baja sensible para Claudio Úbeda.

El futbolista sufrió un desgarro importante entre la zona abdominal y el aductor, según informó el periodista Diego Monroig en ESPN, lo que le demandará una recuperación de al menos 21 días. De esta manera, el paraguayo quedará descartado para el duelo del próximo martes 19 de mayo ante Cruzeiro y está en la duda si llega para el cierre de la fase de grupos frente a Universidad Católica, ambos encuentro que se disputará en La Bombonera.

El paraguayo pidió el cambio apenas a los 24 minutos de la primera etapa luego de haber sentido una fuerte molestia durante un prometedor ataque del Xeneize: Santiago Ascacibar envió un centro dentro del área del Globo y el delantero intentó hacer una chilena, pero no llegó a conectar la pelota y cayó con fuertes muecas de dolor.

Si bien fue atendido por los médicos en tres ocasiones, tuvo un breve intentó de volver a ingresar para seguir jugando en dos oportunidades, pero no pudo con apenas unos pasos volvió a caer en el césped tomándose el rostro y con fuertes gritos. En su lugar finalmente ingresó Milton Giménez.

Embed URGENTE: Adam Bareiro se RETIRO LESIONADO en el #BocaJuniors contra Huracán en La Bombonera.



-#RamiroArandafutbolpy. pic.twitter.com/GzomLnHwqd — Ramiro Aranda Futbol Py (@Ramirofutbolpy) May 9, 2026 Mundial 2026: la buena noticia para Adam Bareiro Si bien la Selección argentina dio a conocer la prelista de 55 jugadores que podría jugar el Mundial 2026, el entrenador de la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, ya había presentado la misma nómina.