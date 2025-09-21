21 de septiembre de 2025 Inicio
Alerta ANSES: quedan pocos días para cobrar el bono de $70.000 en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma de acreditación del refuerzo extraordinario de este mes, destinado a jubilados y pensionados.

El refuerzo de $70.000 busca reforzar los ingresos de jubilados y pensionados en septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el pago del bono de $70.000 en septiembre de 2025. Este refuerzo acompaña el aumento del 1,9% en los haberes previsionales y busca sostener los ingresos de los sectores más vulnerables. Los beneficiarios podrán cobrarlo hasta el 19 de septiembre si perciben la mínima, mientras que quienes superan ese haber recibirán el refuerzo proporcional hasta el 26 de septiembre.

El monto se paga completo a quienes cobran la mínima y de forma proporcional a quienes superan ese haber.

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES

El refuerzo está dirigido a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y madres con siete hijos o más que cobran una PNC.

En septiembre, los jubilados que perciben el haber mínimo de $320.213 acceden al bono completo, lo que eleva sus ingresos a $390.213. Para los titulares de la PUAM, el total asciende a $344.170, mientras que las PNC alcanzan los $311.167.

Condiciones del bono de $70.000 de ANSES

El monto del refuerzo depende de los ingresos de cada beneficiario:

  • Cobro total de $70.000: para quienes reciben haberes iguales o inferiores a la jubilación mínima.

  • Cobro proporcional: para quienes superan la mínima pero no exceden los $390.277,17. En estos casos, el bono se ajusta de manera que el ingreso final no sobrepase ese tope.

De esta forma, el beneficio alcanza a la mayor parte de jubilados y pensionados, aunque con montos variables según su situación previsional.

Bono de $70.000 de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre.

  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre.

  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre.

  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre.

  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre.

  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre.

  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre..

  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre.

  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre.

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre.

  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre.

  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre.

  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre.

  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre.

  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre.

  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre.

  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre.

  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Las acreditaciones finalizan el 19 de septiembre para los haberes mínimos y continúan hasta el 26 para los superiores.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.

  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre.

