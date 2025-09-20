20 de septiembre de 2025 Inicio
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó los montos de la prestación y precisó los refuerzos que se sumarán a la Asignación Universal por Hijo en el próximo mes.

Pueden acceder madres y padres titulares de AUH

Pueden acceder madres y padres titulares de AUH, embarazadas con AUE y madres de siete hijos con PNC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) destacó que en octubre de 2025 las familias con tres hijos o más recibirán un refuerzo central: la Tarjeta Alimentar de $108.062, monto que se adiciona al monto base de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, las titulares accederán al Complemento Leche 1000 Días y al cobro acumulado de la Libreta AUH, configurando un esquema de tres apoyos simultáneos que potencian el ingreso mensual.

La Tarjeta Alimentar garantiza acceso a alimentos básicos y se deposita de forma automática junto con AUH y AUE.
Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿tendrá aumento en octubre 2025?

Qué es la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar es un programa nacional que otorga fondos destinados exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Se acredita de forma automática en la misma cuenta donde se deposita la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Este beneficio alcanza a familias con hijos de hasta 17 años y también a quienes perciben AUH por discapacidad, en este caso sin límite de edad. Su objetivo es garantizar una mejor seguridad alimentaria en los hogares más vulnerables.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar son:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

  • Embarazadas a partir de los tres meses que perciban la AUE.

  • Madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Para conservar el derecho, es fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la plataforma Mi Anses.

Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025

Los valores definidos para octubre 2025 son:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres hijos o más.

En el caso de hogares con tres hijos, la Tarjeta Alimentar se suma a la AUH base de $93.820, al Complemento Leche de $42.711 y al pago acumulado de la Libreta AUH de $165.000, lo que eleva el total a más de $400.000 en octubre.

