Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) destacó que en octubre de 2025 las familias con tres hijos o más recibirán un refuerzo central: la Tarjeta Alimentar de $108.062, monto que se adiciona al monto base de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, las titulares accederán al Complemento Leche 1000 Días y al cobro acumulado de la Libreta AUH, configurando un esquema de tres apoyos simultáneos que potencian el ingreso mensual.
Qué es la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar es un programa nacional que otorga fondos destinados exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Se acredita de forma automática en la misma cuenta donde se deposita la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Este beneficio alcanza a familias con hijos de hasta 17 años y también a quienes perciben AUH por discapacidad, en este caso sin límite de edad. Su objetivo es garantizar una mejor seguridad alimentaria en los hogares más vulnerables.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar son:
-
Titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.
-
Embarazadas a partir de los tres meses que perciban la AUE.
-
Madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva (PNC).
Para conservar el derecho, es fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la plataforma Mi Anses.
Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025
Los valores definidos para octubre 2025 son:
-
$52.250 para familias con un hijo.
-
$81.936 para familias con dos hijos.
-
$108.062 para familias con tres hijos o más.
ANSES AUH 2.png
La Tarjeta Alimentar es un beneficio que se deposita junto con la AUH y está destinado a la compra de alimentos.
Freepik
En el caso de hogares con tres hijos, la Tarjeta Alimentar se suma a la AUH base de $93.820, al Complemento Leche de $42.711 y al pago acumulado de la Libreta AUH de $165.000, lo que eleva el total a más de $400.000 en octubre.