Netflix: es una película increíble, la protagoniza Anne Hathaway y mezcla la comedia con la fantasía

Entre sus estrenos de septiembre, la plataforma recuperó una joyita que no estaba disponible en la plataforma de streaming. Cuenta una historia de amor adolescente ambientada en un reino mágico.

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.

QUE TAL- FREEPIK

El catálogo de Netflix se renovó en el mes de septiembre con varios estrenos que van desde las últimas producciones hasta joyitas que ya tienen varios años, pero no estaban disponibles en streaming. Una de ellas es una película increíble protagonizada por Anne Hathaway que mezcla comedia y fantasía.

En esta serie, la ambientación en el siglo XVII convive con críticas actuales como desigualdad y corrupción.
Se trata de Ella está encantada, una comedia romántica de 2004 basada en el libro homónimo que escribió Gail Carson Levine. La trama retoma varios elementos de la clásica historia de Cenicienta, pero los moderniza y adapta con mucho humor para convertirla en una película adolescente.

Ella está encantada tuvo una gran recepción al momento de su estreno, y la presencia de Anne Hathaway, que venía de protagonizar El diario de la princesa (2001), terminó de convertirla en un éxito. Ahora está disponible en Netflix y es perfecta para disfrutar el finde: solo dura una hora y 36 minutos.

Ella está encantada / Ella enchanted

Netflix: sinopsis de Ella está encantada

Ella vive en Frell, un lugar mágico donde todos los niños y niñas reciben un don como regalo cuando nacen. Lucinda, un hada madrina algo torpe, la hechiza para que sea la niña más obediente del reino, pero el don se convierte en una maldición cuando sus malvadas hermanastras se aprovechan de él.

Cansada de las humillaciones, una joven Ella decide buscar a Lucinda para que la libere del hechizo. En el camino conocerá a criaturas mágicas como un elfo y un ogro, y también al encantador Príncipe Charmont, lo que la obligará a luchar contra su don para que no la aleje del amor de su vida.

Tráiler de Ella está encantada

Embed - HECHIZADA (Trailer español)

Reparto de Ella está encantada

  • Anne Hathaway como Ella.
  • Hugh Dancy como el príncipe Charmont.
  • Cary Elwes como Sir Edgar.
  • Aidan McArdle como Slannen.
  • Minnie Driver como Mandy.
  • Vivica A. Fox como Lucinda.
  • Lucy Punch como Hattie.
  • Jennifer Higham como Olive.
  • Jim Carter como Nish.
  • Parminder Nagra como Areida.
