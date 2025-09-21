Está en Netflix y es tan adictiva que podés terminarla en 2 días máximo: una serie de 8 capítulos

Netflix estrenó el 17 de septiembre la segunda temporada de "1670" , una miniserie polaca de 8 capítulos que combina sátira y humor ácido en clave de falso documental . Con episodios de entre 29 y 37 minutos, la producción es ideal para maratonear en un par de días y se posiciona como una de las apuestas más originales de la plataforma .

La trama está ambientada en una aldea del siglo XVII y sigue a Jan Pawe Adamczewski , un noble excéntrico y ambicioso que busca dejar una huella en la historia. Su estilo de liderazgo caótico genera choques familiares, rebeliones campesinas y situaciones absurdas que disparan la risa mientras exponen problemáticas universales.

Con un tono irreverente, la serie recurre a anacronismos y recursos modernos para dialogar con la actualidad. Así, aunque el vestuario y la escenografía recrean con fidelidad la época, los temas que aborda — ambición desmedida, desigualdad y corrupción política — conectan de lleno con el presente.

La historia muestra cómo Adamczewski intenta convertirse en una figura trascendente , aunque sus planes terminan en enredos disparatados que involucran tanto a su familia como a los aldeanos. El recurso del falso documental , con miradas a cámara y reacciones exageradas, potencia el efecto cómico y aporta frescura a la narración.

Hay personajes secundarios clave que enriquecen este choque social. Por ejemplo, Aniela, hija progresista de Jan Pawe, impulsa causas externas como la igualdad o el cambio climático, lo que genera enfrentamientos no solo con el padre, sino con la estructura social del pueblo. También Jakub, su hijo, actúa como contrapunto: sacerdote intrigante que busca asegurar su lugar en el legado familiar adoptando estrategias más pragmáticas que ideales.

Encabezan el elenco Bartomiej Topa, Katarzyna Herman y Martyna Byczkowska, quienes se suman a un gran número de actores polacos que interpretan personajes caricaturescos pero con conflictos creíbles. Entre ellos aparecen también Micha Sikorski y Andrzej Kak. Las actuaciones destacan por lograr un equilibrio entre lo absurdo y lo humano, lo que permite que la sátira no se sienta vacía.