Atención padres: podrán recibir $269.537 de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los nuevos valores de dos prestaciones complementarias.

La AUH de octubre será de $117.250,96 por hijo, con pago directo del 80% mensual.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2025 las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar recibirán ingresos combinados que pueden superar los $269.537 en el caso de hogares con dos hijos . Esta actualización incluye el aumento de la AUH, el refuerzo de la Tarjeta Alimentar y, en algunos casos, el Complemento Leche del Plan 1000 Días .

Una familia con dos hijos recibirá $269.537,54 entre AUH y Tarjeta Alimentar en octubre de 2025.

A partir de octubre, la AUH por hijo será de $117.250 , 96 . Como es habitual, se paga de manera directa el 80% ( $93.800,77 ), mientras que el 20% restante se libera más adelante, tras la presentación de la Libreta AUH con los controles de escolaridad y salud. En simultáneo, la AUH por discapacidad asciende a $402.831,11 , de los cuales las familias reciben mensualmente $322.264,88 .

El objetivo de la Tarjeta Alimentar es garantizar el acceso a la canasta básica, y el monto se deposita automáticamente junto al haber principal. Está dirigida a:

Madres de siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva (PNC).

Para seguir percibiéndola, es clave mantener actualizados los datos familiares en ANSES, ya sea de manera online a través de Mi Anses o presencialmente en las oficinas del organismo con la documentación correspondiente.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025

En octubre, los montos establecidos son los siguientes:

Familias con un hijo: $52.250 .

Familias con dos hijos: $81.936 .

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Madre hijo AUH 2 La Tarjeta Alimentar está destinada a familias que cobran AUH, AUE o pensiones no contributivas. Freepik

Así, una familia con dos hijos recibirá $187.601,54 de AUH neta más $81.936 de Tarjeta Alimentar, alcanzando un total de $269.537,54. En hogares con menores de tres años, este monto puede subir aún más gracias al Complemento Leche, que en octubre suma $44.230 adicionales.