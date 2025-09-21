21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Atención padres: podrán recibir $269.537 de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los nuevos valores de dos prestaciones complementarias.

Por
La AUH de octubre será de $117.250

La AUH de octubre será de $117.250,96 por hijo, con pago directo del 80% mensual.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2025 las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar recibirán ingresos combinados que pueden superar los $269.537 en el caso de hogares con dos hijos. Esta actualización incluye el aumento de la AUH, el refuerzo de la Tarjeta Alimentar y, en algunos casos, el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

La PUAM se otorga a adultos mayores de 65 años que no reúnen los aportes para jubilarse.
Te puede interesar:

ANSES deposita $261.013 en octubre 2025: quiénes pueden acceder

ANSES AUH 3.png
Una familia con dos hijos recibirá $269.537,54 entre AUH y Tarjeta Alimentar en octubre de 2025.

Una familia con dos hijos recibirá $269.537,54 entre AUH y Tarjeta Alimentar en octubre de 2025.

AUH de ANSES: monto de octubre 2025

A partir de octubre, la AUH por hijo será de $117.250,96. Como es habitual, se paga de manera directa el 80% ($93.800,77), mientras que el 20% restante se libera más adelante, tras la presentación de la Libreta AUH con los controles de escolaridad y salud. En simultáneo, la AUH por discapacidad asciende a $402.831,11, de los cuales las familias reciben mensualmente $322.264,88.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

El objetivo de la Tarjeta Alimentar es garantizar el acceso a la canasta básica, y el monto se deposita automáticamente junto al haber principal. Está dirigida a:

  • Titulares de AUH.

  • Titulares de Asignación por Embarazo (AUE).

  • Madres de siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva (PNC).

Para seguir percibiéndola, es clave mantener actualizados los datos familiares en ANSES, ya sea de manera online a través de Mi Anses o presencialmente en las oficinas del organismo con la documentación correspondiente.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025

En octubre, los montos establecidos son los siguientes:

  • Familias con un hijo: $52.250.

  • Familias con dos hijos: $81.936.

  • Familias con tres o más hijos: $108.062.

Madre hijo AUH 2
La Tarjeta Alimentar está destinada a familias que cobran AUH, AUE o pensiones no contributivas.

La Tarjeta Alimentar está destinada a familias que cobran AUH, AUE o pensiones no contributivas.

Así, una familia con dos hijos recibirá $187.601,54 de AUH neta más $81.936 de Tarjeta Alimentar, alcanzando un total de $269.537,54. En hogares con menores de tres años, este monto puede subir aún más gracias al Complemento Leche, que en octubre suma $44.230 adicionales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los ingresos familiares varían según la cantidad de hijos y pueden superar los $433.000 con refuerzos adicionales.

ANSES entrega $146.050 a familias en octubre 2025: chequeá si accedés

El refuerzo de $70.000 busca reforzar los ingresos de jubilados y pensionados en septiembre.

Alerta ANSES: quedan pocos días para cobrar el bono de $70.000 en septiembre 2025

Pueden acceder madres y padres titulares de AUH, embarazadas con AUE y madres de siete hijos con PNC.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos en octubre 2025

Los jubilados de Anses pueden simular créditos del Banco Nación.

Créditos online para beneficiarios de ANSES: así se puede simular la cuota para elegir el mejor

Anses informó quiénes cobran $93.783 en octubre.

ANSES paga $93.783 en octubre 2025: quiénes pueden acceder

Anses informó a quiénes les deposita $228.386.

ANSES deposita $228.386 en octubre 2025: todo lo que tenés que saber

Rating Cero

play

Maritchu Seitún: "Tenemos que conversar con los chicos mientras todavía nos escuchan"

La panelista viajó con un grupo de amigas al exterior para festejar su reciente soltería.
play

Video: Evangelina Anderson rechazó a Eros Ramazzotti cuando intentó darle un beso

Airbag actuó en la capital correntina luego del siniestro que dejó el saldo de un muerto hasta el momento.

Tras el choque fatal en el puente entre Chaco y Corrientes, Gastón Sardelli cruzó en lancha para llegar al recital de Airbag

La hermana de Thiago habló sobre el momento que atraviesa la familia por el trágico accidente del joven.

La angustia de Camilota por el delicado estado de salud de Thiago Medina: "Uno de los momentos más difíciles"

Siguen los ataques de Sabrina hacia la nueva pareja de su exmarido.

Sabrina Rojas hizo un comentario letal sobre Griselda Siciliani: "Estamos al aire..."

De qué se trata esta atractiva serie de Netflix.
play

Está en Netflix y es una miniserie que siempre bordea la censura: tenés que verla

últimas noticias

play

Dramático rescate de una persona que se refugió en un contendor e iba a ser compactado por el camión de basura

Hace 13 minutos
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Qué significa la exclusión del monotributo unificado de la retención en billeteras virtuales

Hace 15 minutos
Nuevo beneficio de Cuenta DNI sorprende a todos: no hace falta ser cliente del Banco Provincia.

Este es el nuevo beneficio que lanzó Cuenta DNI y es furor: no se necesita ser cliente del Banco Provincia

Hace 26 minutos
El Alzheimer puede presentarse tempranamente.

El Alzheimer antes de los 65 años: por qué puede aparecer y cuáles son los síntomas

Hace 34 minutos
Habrá un fin de semana XL gracias a los nuevos Feriados

Confirman que será feriado el viernes 26 de septiembre: a qué se debe y a quiénes afecta

Hace 38 minutos