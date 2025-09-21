Atención padres: podrán recibir $269.537 de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2025 las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar recibirán ingresos combinados que pueden superar los $269.537 en el caso de hogares con dos hijos. Esta actualización incluye el aumento de la AUH, el refuerzo de la Tarjeta Alimentar y, en algunos casos, el Complemento Leche del Plan 1000 Días.
AUH de ANSES: monto de octubre 2025
A partir de octubre, la AUH por hijo será de $117.250,96. Como es habitual, se paga de manera directa el 80% ($93.800,77), mientras que el 20% restante se libera más adelante, tras la presentación de la Libreta AUH con los controles de escolaridad y salud. En simultáneo, la AUH por discapacidad asciende a $402.831,11, de los cuales las familias reciben mensualmente $322.264,88.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
El objetivo de la Tarjeta Alimentar es garantizar el acceso a la canasta básica, y el monto se deposita automáticamente junto al haber principal. Está dirigida a:
Para seguir percibiéndola, es clave mantener actualizados los datos familiares en ANSES, ya sea de manera online a través de Mi Anses o presencialmente en las oficinas del organismo con la documentación correspondiente.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025
En octubre, los montos establecidos son los siguientes:
Familias con un hijo: $52.250.
Familias con dos hijos: $81.936.
Familias con tres o más hijos: $108.062.
La Tarjeta Alimentar está destinada a familias que cobran AUH, AUE o pensiones no contributivas.
Así, una familia con dos hijos recibirá $187.601,54 de AUH neta más $81.936 de Tarjeta Alimentar, alcanzando un total de $269.537,54. En hogares con menores de tres años, este monto puede subir aún más gracias al Complemento Leche, que en octubre suma $44.230 adicionales.