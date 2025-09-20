ANSES paga $93.783 en octubre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa los pagos de septiembre. Y frente a la cercanía del comienzo del calendario de octubre, y con el dato de inflación de agosto difundido por el Indec, ya se sabe que el próximo mes, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán $93.783.
AUH de ANSES: quiénes pueden acceder
La Asignación Universal por Hijo está dirigida a madres, padres o titulares que convivan con niños y adolescentes de hasta 18 años, siempre que no cuenten con otro tipo de asignación familiar. También se extiende a embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).
Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025
En octubre, los beneficiarios recibirán un incremento del 1,9%, tal como señaló el Indec. De esta manera, los titulares pasarán a cobrar un haber bruto de $ 117.229.
AUH de ANSES: cómo acceder
Según el sitio web de Anses, el paso a paso para cobrar esta prestación es el siguiente: