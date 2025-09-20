20 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES paga $93.783 en octubre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuáles son los requisitos necesarios apara cobrar esta ayuda.

Por
Anses informó quiénes cobran $93.783 en octubre.

Anses informó quiénes cobran $93.783 en octubre.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa los pagos de septiembre. Y frente a la cercanía del comienzo del calendario de octubre, y con el dato de inflación de agosto difundido por el Indec, ya se sabe que el próximo mes, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán $93.783.

Pueden acceder madres y padres titulares de AUH, embarazadas con AUE y madres de siete hijos con PNC.
Te puede interesar:

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos en octubre 2025

AUH ANSES
La Administración Nacional de Seguridad Social determino nuevos topes para este grupo de beneficiarios.

La Administración Nacional de Seguridad Social determino nuevos topes para este grupo de beneficiarios.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a madres, padres o titulares que convivan con niños y adolescentes de hasta 18 años, siempre que no cuenten con otro tipo de asignación familiar. También se extiende a embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025

En octubre, los beneficiarios recibirán un incremento del 1,9%, tal como señaló el Indec. De esta manera, los titulares pasarán a cobrar un haber bruto de $ 117.229.

AUH de ANSES: cómo acceder

Según el sitio web de Anses, el paso a paso para cobrar esta prestación es el siguiente:

  • Revisar si los datos de contacto estén actualizados en mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si están desactualizados, se pueden modificar en el momento.
  • Consultar los vínculos familiares en mi Anses > Información personal > Datos personales y familiares. Si tus vínculos no están actualizados, se pueden corregir a través del canal de Atención Virtual presentando la documentación del grupo familiar (partidas de nacimiento de tus hijos, certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar).
  • Una vez acreditados los vínculos familiares, quienes cumplen con los requisitos, empiezan a cobrar la Asignación Universal por Hijo.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los jubilados de Anses pueden simular créditos del Banco Nación.

Créditos online para beneficiarios de ANSES: así se puede simular la cuota para elegir el mejor

Anses informó a quiénes les deposita $228.386.

ANSES deposita $228.386 en octubre 2025: todo lo que tenés que saber

En octubre el monto es de $42.711 por hijo, y se suma a la Tarjeta Alimentar y a la Libreta AUH.

El extra de $42.000 de ANSES para titulares de la AUH en octubre 2025: de qué se trata

La Tarjeta Alimentar garantiza acceso a alimentos básicos y se deposita de forma automática junto con AUH y AUE.

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿tendrá aumento en octubre 2025?

La Tarjeta Alimentar se deposita junto con la AUH y solo puede usarse para comprar alimentos.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en octubre 2025

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática junto con la Asignación Universal por Hijo.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en octubre 2025

Rating Cero

La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.
play

La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

El look rockero que compartió la influencer en sus redes.

Tuli Acosta, rockera: camisa blanca con escote, blazer y pantalón engomado

Pampita pasó a ser la cara de una marca para la que trabajaba Suárez.

Pampita destronó a La China Suárez en una marca internacional y deslumbró con sus looks

La ruptura fue confirmada por la mediática en redes sociales.

Karina Jelinek lo hizo otra vez: "Estoy súper soltera"

Se trata de una producción exclusiva en el canal de YouTube de Mega.
play

Mega 98.3 estrenó el ciclo de entrevistas Discoteca, donde los discos guardan historias

La disputa entre las hermanas quedó al descubierto tras las declaraciones de Fernanda en televisión.
play

Sandra Callejón furiosa por las dudas de su hermana Fernanda sobre el robo que sufrió: "De muy mal gusto"

últimas noticias

play
La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.

La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

Hace 13 minutos
Esta localidad forma parte de uno de los Parques Provinciales de Corrientes y es un lugar ideal para conectar con la fauna.

Turismo en Argentina: el pueblito que es el secreto mejor guardado de Corrientes

Hace 16 minutos
Zelenski anunció que se reunirá con Trump en la ONU en medio de nuevos ataques rusos

Zelenski anunció que se reunirá con Trump en la ONU en medio de nuevos ataques rusos

Hace 27 minutos
Este jugador fue campeón del mundo con Francia en 2018.

Brilló con Messi en Barcelona, fue campeón del mundo y sorprendió al anunciar su retiro

Hace 28 minutos
Estos bodegones están entre los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 3 bodegones de equipos de fútbol donde la pasión por el deporte y la comida se juntan

Hace 38 minutos