ANSES paga $93.783 en octubre 2025: quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuáles son los requisitos necesarios apara cobrar esta ayuda. Por







Anses informó quiénes cobran $93.783 en octubre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa los pagos de septiembre. Y frente a la cercanía del comienzo del calendario de octubre, y con el dato de inflación de agosto difundido por el Indec, ya se sabe que el próximo mes, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán $93.783.

AUH ANSES La Administración Nacional de Seguridad Social determino nuevos topes para este grupo de beneficiarios. Freepik

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder La Asignación Universal por Hijo está dirigida a madres, padres o titulares que convivan con niños y adolescentes de hasta 18 años, siempre que no cuenten con otro tipo de asignación familiar. También se extiende a embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025 En octubre, los beneficiarios recibirán un incremento del 1,9%, tal como señaló el Indec. De esta manera, los titulares pasarán a cobrar un haber bruto de $ 117.229.

AUH de ANSES: cómo acceder Según el sitio web de Anses, el paso a paso para cobrar esta prestación es el siguiente: