ANSES entrega $146.050 a familias en octubre 2025: chequeá si accedés La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el nuevo valor de una asignación más un beneficio complementario.







Los ingresos familiares varían según la cantidad de hijos y pueden superar los $433.000 con refuerzos adicionales. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los nuevos montos que percibirán las familias en octubre de 2025 gracias al incremento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la acreditación de la Tarjeta Alimentar. Con estas actualizaciones, un hogar con un hijo alcanzará ingresos por $146.050,77, mientras que en casos con tres hijos el total puede superar los $389.000, sin contar otros refuerzos adicionales.

AUH 1 ANSES.png En octubre la AUH por hijo se fija en $117.250,96, aunque se paga el 80% en forma directa. Freepik

AUH de ANSES: monto de octubre 2025 La AUH general se ubica en $117.250,96 por hijo, aunque las familias argentinas cobran de forma directa el 80% de la prestación, es decir, $93.800,77. El 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles de salud y escolaridad. En paralelo, la AUH por discapacidad se eleva a $402.831,11, de los cuales se perciben mensualmente $322.264,88.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar es un programa complementario destinado a titulares de AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres con siete hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas (PNC). Su objetivo es garantizar el acceso a la canasta básica, ya que el dinero acreditado solo puede destinarse a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Además, las familias con hijos de hasta tres años reciben el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que en octubre suma $44.230 adicionales. Este beneficio es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que amplía los ingresos en los hogares con niños pequeños.