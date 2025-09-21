ANSES entrega $146.050 a familias en octubre 2025: chequeá si accedés

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los nuevos montos que percibirán las familias en octubre de 2025 gracias al incremento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la acreditación de la Tarjeta Alimentar. Con estas actualizaciones, un hogar con un hijo alcanzará ingresos por $146.050,77, mientras que en casos con tres hijos el total puede superar los $389.000, sin contar otros refuerzos adicionales.
AUH de ANSES: monto de octubre 2025
La AUH general se ubica en $117.250,96 por hijo, aunque las familias argentinas cobran de forma directa el 80% de la prestación, es decir, $93.800,77. El 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles de salud y escolaridad. En paralelo, la AUH por discapacidad se eleva a $402.831,11, de los cuales se perciben mensualmente $322.264,88.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar es un programa complementario destinado a titulares de AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres con siete hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas (PNC). Su objetivo es garantizar el acceso a la canasta básica, ya que el dinero acreditado solo puede destinarse a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Además, las familias con hijos de hasta tres años reciben el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que en octubre suma $44.230 adicionales. Este beneficio es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que amplía los ingresos en los hogares con niños pequeños.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025
Los valores confirmados para octubre son los siguientes:
Familias con un hijo: $52.250.
Familias con dos hijos: $81.936.
Familias con tres o más hijos: $108.062.
Madre hijo AUH
La Tarjeta Alimentar garantiza el acceso a la canasta básica y es compatible con otros beneficios.
Al sumar AUH más Tarjeta Alimentar, una familia con un hijo percibe $146.050,77, mientras que con dos hijos el ingreso asciende a $269.537,54 y con tres hijos llega a $389.464,31.