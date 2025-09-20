20 de septiembre de 2025 Inicio
Briatore defendió a Franco Colapinto y Gasly tras el choque y el despiste en Bakú: "Tenían que arriesgar"

El director de Alpine respaldó a sus pilotos después de la accidentada Q1 del Gran Premio de Azerbaiyán. “No era el resultado que queríamos, pero había que apretar al máximo”, señaló.

Briatore defendió a Franco Colapinto y Gasly tras el choque y el despiste en Bakú: "Tenían que arriesgar"

La clasificación en Bakú dejó a Alpine con un sabor amargo y un doble golpe en la Q1. Lo que parecía un progreso respecto a las prácticas terminó con Pierre Gasly despistado en la curva 4 y con Franco Colapinto contra el muro segundos después. Sin embargo, lejos de mostrarse crítico, Flavio Briatore eligió respaldar públicamente a sus corredores.

Franco Colapinto largará en el 16° lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán este domingo.
“Esta pista nos ha resultado difícil y parecía que estábamos dando pequeños pasos adelante sesión tras sesión para mejorar nuestro paquete. Teníamos que asumir algunos riesgos si queríamos progresar en la clasificación y ambos pilotos han apretado al máximo en todas sus vueltas”, explicó el italiano, cuya reacción fue rápidamente enfocada por la transmisión oficial tras el incidente.

Gasly bloqueó y debió irse a la calle de escape, mientras que Colapinto, desconcentrado por la maniobra de su compañero y afectado por el viento, perdió el control en el giro y se estrelló. El saldo: el francés largará 19° y el argentino 16°.

Tras el golpe, Colapinto también se pronunció con una mirada positiva sobre su rendimiento: “Prefiero chocar yendo rápido, que ir lento y no chocar”, lanzó el piloto argentino, reafirmando su apuesta por la agresividad en pista.

“No ha sido un buen día para el equipo, con ambos coches fuera en la Q1. Al final, las duras condiciones les han pasado factura, al igual que a otros pilotos durante la sesión”, agregó Briatore, que aun en medio de la decepción prefirió destacar la actitud de ataque de sus hombres.

El directivo de 75 años admitió que el equipo tendrá que trabajar a contrarreloj para reparar los A525, pero evitó dramatizar: “Será una carrera difícil y, como mínimo, tenemos que aspirar a estar en condiciones de aprovechar cualquier circunstancia potencial”.

El despiste de Gasly y el choque de Franco Colapinto

