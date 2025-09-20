20 de septiembre de 2025 Inicio
Créditos online para beneficiarios de ANSES: así se puede simular la cuota para elegir el mejor

Titulares de distintas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social tienen la opción de solicitar préstamos en entidades bancarias.

Por
Los jubilados de Anses pueden simular créditos del Banco Nación.

Algunos beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pueden acceder a un importante crédito que entrega el Banco Nación. Para poder acceder, es obligatorio percibir los haberes a través de esta entidad bancaria, y quienes deseen simular la cuota de este préstamo, lo pueden hacer de forma online mediante sencillos pasos.

Pueden acceder madres y padres titulares de AUH, embarazadas con AUE y madres de siete hijos con PNC.
Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
El Banco Provincia lanzó una nueva línea de crédito especialmente diseñada para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Atención ANSES: cuáles son los créditos disponibles

Actualmente el Banco Nación ofrece líneas especiales para Jubilados, pensionados y titulares de AUH o SUAF. Se trata de préstamos de hasta $3.000.000 con devolución en hasta 72 meses y acreditación rápida. Las cuotas son fijas y se debitan de la cuenta donde se deposita la prestación.

Los requisitos para acceder son:

  • Cobrar el haber en Banco Nación.
  • Tener CUIL activo y clave digital.
  • Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.
  • Mantener un buen historial crediticio.

Cómo usar el simulador para saber la cuota del crédito

La aplicación móvil BNA cuenta con un simulador que permite conocer la cuota antes de pedir el préstamo. Esto ayuda a decidir el plazo y el monto más conveniente para cada situación.

El paso a paso es el siguiente:

  • Ingresar al home banking o a la app móvil del banco.
  • Elegir la opción "Préstamos" y luego "Simulador".
  • Cargar el monto deseado o la cuota aproximada que se quiere pagar.
  • Seleccionar el plazo (entre 12 y 72 meses).
  • Ver la cuota estimada, la tasa de interés y el costo financiero total.

Con esos datos, se puede confirmar la solicitud desde la misma plataforma digital.

