Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar que se suman a la Asignación Universal por Hijo en octubre de 2025.

La Tarjeta Alimentar se deposita junto con la AUH y solo puede usarse para comprar alimentos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) determinó que en octubre de 2025 las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) accederán también al pago de la Tarjeta Alimentar , uno de los refuerzos más importantes dentro de la política social. En este mes, el beneficio alcanza los $52.250 por un hijo , y se acredita de manera automática junto con la prestación principal , sin necesidad de trámites adicionales.

En octubre los montos llegan a $52.250 para un hijo y superan los $100.000 en familias con tres o más menores.

La Tarjeta Alimentar es un programa implementado por el Ministerio de Capital Humano con el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos . Se deposita de manera automática junto con la AUH y la AUE, en la misma cuenta bancaria, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Los fondos solo pueden destinarse a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas , sin posibilidad de extracción de efectivo.

Madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Embarazadas a partir de los tres meses que perciban la AUE .

Titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

Para conservar el derecho, es fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la plataforma Mi Anses.

Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025

Los valores definidos para este mes son:

Familias con un hijo : $52.250.

Familias con dos hijos : $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Madre hijo AUH La acreditación es automática para titulares de AUH, AUH por discapacidad y Asignación por Embarazo. Freepik

Si se suma la AUH base, el Complemento Leche y la Libreta AUH, el ingreso total en octubre puede superar los $353.000 por un hijo y más de $500.000 en hogares con tres o más menores, consolidándose como un refuerzo clave frente al aumento de precios.