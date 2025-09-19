19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar que se suman a la Asignación Universal por Hijo en octubre de 2025.

Por
La Tarjeta Alimentar se deposita junto con la AUH y solo puede usarse para comprar alimentos.

La Tarjeta Alimentar se deposita junto con la AUH y solo puede usarse para comprar alimentos.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) determinó que en octubre de 2025 las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo(AUH) accederán también al pago de la Tarjeta Alimentar, uno de los refuerzos más importantes dentro de la política social. En este mes, el beneficio alcanza los $52.250 por un hijo, y se acredita de manera automática junto con la prestación principal, sin necesidad de trámites adicionales.

La Tarjeta Alimentar garantiza acceso a alimentos básicos y se deposita de forma automática junto con AUH y AUE.
Te puede interesar:

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿tendrá aumento en octubre 2025?

ANSES AUH 2.png
En octubre los montos llegan a $52.250 para un hijo y superan los $100.000 en familias con tres o más menores.

En octubre los montos llegan a $52.250 para un hijo y superan los $100.000 en familias con tres o más menores.

Qué es la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar es un programa implementado por el Ministerio de Capital Humano con el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. Se deposita de manera automática junto con la AUH y la AUE, en la misma cuenta bancaria, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Los fondos solo pueden destinarse a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, sin posibilidad de extracción de efectivo.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

Los beneficiarios son:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

  • Embarazadas a partir de los tres meses que perciban la AUE.

  • Madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Para conservar el derecho, es fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la plataforma Mi Anses.

Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025

Los valores definidos para este mes son:

  • Familias con un hijo: $52.250.

  • Familias con dos hijos: $81.936.

  • Familias con tres o más hijos: $108.062.

Madre hijo AUH
La acreditación es automática para titulares de AUH, AUH por discapacidad y Asignación por Embarazo.

La acreditación es automática para titulares de AUH, AUH por discapacidad y Asignación por Embarazo.

Si se suma la AUH base, el Complemento Leche y la Libreta AUH, el ingreso total en octubre puede superar los $353.000 por un hijo y más de $500.000 en hogares con tres o más menores, consolidándose como un refuerzo clave frente al aumento de precios.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática junto con la Asignación Universal por Hijo.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en octubre 2025

El haber de la AUH general en octubre será de $117.250,96, con un pago neto de $93.800,77 por hijo.

AUH de ANSES: cuánto cobro con aumento más la Tarjeta Alimentar en octubre 2025

Anses explicó quiénes pueden acceder a $269.537 en octubre.

ANSES paga $269.537 a familias: quiénes pueden acceder en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social reitero el calendario de cobro para este grupo de beneficiarios.  

ANSES entrega $389.464 en octubre 2025: chequeá si podés acceder

La Anses recordó que mantener actualizados los datos es esencial para conservar la Tarjeta Alimentar.

El trámite gratuito y online que es clave para no perder la Tarjeta Alimentar de ANSES

Anses explicó de qué forma actualizar los datos para seguir cobrando la Tarjeta Alimentar.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo actualizar los datos para seguir cobrando la prestación

Rating Cero

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

La bailarina y conductora recorrió un camino intenso dentro del espectáculo de nuestro país.

La impresionante transformación de Lourdes Sánchez: así se veía cuando era más joven

¿Quiénes son los supuestos finalistas de La Voz?

Escándalo: se filtraron los nombres de los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025

Acumuló millones de reproducciones durante su primera temporada de 56 episodios.
play

Tenés que verla: la serie de Netflix que está recargada de drama y tensión

La Joaqui llamó la atención con un look poco convencional.

La Joaqui sorprendió con un look deportivo con tacos: ¿será tendencia?

Tras mostrar la primera imagen oficial del oscarizado actor como el nuevo gran antagonista del proyecto de Kevin Feige, Marvel compartió también una sinopsis del filme de los Russo: El Doctor Doom ha llegado oficialmente al UCM, arranca.

Marvel ya conoce el final de Avengers: Doomsday y crece la ansiedad de los fanáticos

últimas noticias

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

Hace 41 minutos
El mandatario y una polémica frase.

Tras la censura a Jimmy Kimmel, Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

Hace 49 minutos
Jimmy Kimmel. 

Quién es Jimmy Kimmel, el reconocido conductor de Estados Unidos censurado por criticar a Donald Trump

Hace 1 hora
Milei hablará en la Bolsa de Comercio de Córdoba desde las 12. 

Milei llega a Córdoba para lanzar la campaña de La Libertad Avanza de cara a octubre

Hace 1 hora
Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

Hace 1 hora