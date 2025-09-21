Un look diferente: Zaira Nara posó con un conjunto de ropa interior que todas querrán tener

Zaira Nara es muy activa en redes sociales, donde comparte con sus seguidores detalles de sus proyectos, los eventos a los que asiste y momentos de su rutina diaria. En especial, suele deslumbrar con sus looks, y esta vez no fue la excepción: mostró un conjunto de ropa interior diferente que todas querrán tener.
La modelo se sacó una selfie en el espejo durante el backstage de una producción de moda y la publicó en su cuenta de Instagram. El conjunto consiste en un corpiño de corte deportivo y un culotte, pero lo que llamó la atención es el acabado de la tela, ya que imita un jean gastado.
Aunque se trata de una tela suave y elástica, el efecto denim se da por el color celeste desgastado y las costuras de corsetería, similares a las de un pantalón de jean. Zaira eligió llevar el pelo suelto y completó el look con un maquillaje neutro en tonos nude y unos sencillos aros.
Zaira Nara conjunto de jean
Instagram @zaira.nara
El look cowgirl que lució Zaira Nara y se robó todas las miradas
El look cowgirl o vaquera es uno de los preferidos de Zaira Nara, como lo dejan claro varias sesiones de fotos que compartió en sus redes sociales. Tanto le gusta este estilo que incluso lo eligió para celebrar su cumpleaños número 37, que festejó a principios de septiembre, y fue el dress code para todos los invitados.
Para esa ocasión, Zaira eligió un conjunto de cuero en tonos beige. La parte superior era un corpiño con breteles anchos, mientras que la inferior era un pantalón, también ancho, con enormes aberturas a los costados y decorado con sogas para unir la parte delantera y trasera.
La cumpleañera completó el look con un cinturón con grandes hebillas de plata, que combinaban un diseño de flores y las iniciales ZN. Además, eligió sandalias de taco en el mismo color de la ropa y, para reforzar el efecto vaquero, un sombrero de ala ancha de un tono marrón oscuro.
Zaira Nara cowgirl
Instagram @zaira.nara