La travesía de un argentino que intenta cruzar Europa caminando: "Veo el mundo un poco mejor" Rodrigo Grosso, oriundo de Lomas de Zamora, comenzó hace a 90 días a realizar la Vía Francigena, una antigua ruta de peregrinación que une las ciudades de Canterbury (Inglaterra) con el Vaticano (Roma). "Camino aproximadamente 30 km por día, arranco a las 7 de la mañana", explicó.







Rodrigo camina todos los días con su mochila a cuestas y su objetivo de llegar al Vaticano.

Un argentino se encuentra realizando una increíble travesía al intentar cruzar Europa caminando. Se trata de Rodrigo Grosso, que hace a 90 días comenzó a realizar la Vía Francigena, una antigua ruta de peregrinación que une las ciudades de Canterbury (Inglaterra) con el Vaticano (Roma). "Veo el mundo un poco mejor”, aseguró a C5N, previo a explicar cómo transita su día a día y cuántos kilómetros le faltan para completar el recorrido.

"Camino aproximadamente 30 km por día, arranco a las 7 de la mañana y termino cerca de las 16", explicó Rodrigo al periodista Néstor Dib en el programa Argentina en Vivo. Acerca de la Vía Francigena, aseguró que le llamó la atención realizarla ya que “es un peregrinaje antiguo que hoy en día tiene poco turismo”.

Además, describió que, al terminar la jornada, "siempre llego y me tomo una birrita. Después descansar un rato, comer algo y a las 21 ya estoy durmiendo”.

arg Rodrigo lleva caminando 90 días por Europa.

Sobre los lugares donde para dormir, Rodrigo describió que los peregrinos tienen alberges particulares a bajo precio, pero en el peor de los casos "estoy con la carpa y hay veces que en el medio de un bosque la armo y ya está, descanso ahí".

“Todo esto yo lo puedo financiar con ahorros míos que tuve, ahora estoy intentando arrancar un proyecto para promocionar lugares no tan conocidos para el habla hispana. Hasta ahora llevo caminados 1.900 km y estoy a una semana de llegar a Roma", completó el argentino que en sus redes sociales comparte la diaria se la travesía europea.