Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿tendrá aumento en octubre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar, destinada a titulares de distintas asignaciones para el próximo mes.

La Tarjeta Alimentar garantiza acceso a alimentos básicos y se deposita de forma automática junto con AUH y AUE.

La Tarjeta Alimentar garantiza acceso a alimentos básicos y se deposita de forma automática junto con AUH y AUE.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ratificó que en octubre de 2025 no habrá modificaciones en los valores de la Tarjeta Alimentar, pese al aumento del 1,9% que impactará sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y otras prestaciones. Los montos seguirán siendo los mismos que los fijados en meses anteriores, ya que este beneficio no se ajusta por la fórmula de movilidad previsional.

En octubre el monto es de $42.711 por hijo, y se suma a la Tarjeta Alimentar y a la Libreta AUH.
En octubre los montos se mantienen congelados en $52.250, $81.936 y $108.062 según la cantidad de hijos.

En octubre los montos se mantienen congelados en $52.250, $81.936 y $108.062 según la cantidad de hijos.

Qué es la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar es un programa implementado por el Ministerio de Capital Humano con el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. Se deposita de manera automática junto con la AUH y la AUE, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Los fondos solo pueden destinarse a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

Este beneficio está dirigido a:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

  • Embarazadas a partir de los tres meses que perciban la AUE.

  • Madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Para conservar el derecho, es fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la plataforma Mi Anses.

Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025

Los valores que se mantienen sin cambios en octubre son:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres hijos o más.

El beneficio alcanza a titulares de AUH, embarazadas con AUE y madres con pensión por siete hijos o más.

El beneficio alcanza a titulares de AUH, embarazadas con AUE y madres con pensión por siete hijos o más.

A diferencia de la AUH y otras asignaciones de la Anses, la Tarjeta Alimentar no se ajusta por inflación ni por decreto de movilidad, por lo que sus cifras permanecen congeladas desde el año pasado. El pago se acredita en la misma fecha y cuenta en la que se deposita la asignación principal.

