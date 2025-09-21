La duda que quedó de Avengers Endgame estuvo a punto de resolverse, pero Marvel lo descartó: cuál era

‘Thunderbolts*’ , también conocida como ‘*Los Nuevos Vengadores’ , ha sido una de las películas más frescas y mejor valoradas de Marvel últimamente. Lo que muchos desconocen es que esta cinta coral estuvo a punto de resolver uno de los mayores misterios del UCM : qué pasó con el escudo original del Capitán América , que fue el que obtuvo durante la Segunda Guerra Mundial y el que le acompañó hasta la batalla final contra Thanos en ‘Vengadores: Endgame’ , donde quedó destruido. Un libro de arte de ‘Thunderbolts*’ revela cómo hubo planes para rescatar el escudo como una pieza clave de la colección de artefactos personal de Valentina Allegra de Fontaine , la mismísima directora de la CIA .

Una de las escenas más icónicas de ‘Vengadores: Endgame’ (2019) es cuando un Steve Rogers anciano , que decidió quedarse a vivir en el pasado junto a Peggy, aparece en el velatorio de Tony Stark para darle un nuevo escudo de vibranium a Sam Wilson, quien heredaría el manto de Capitán América . No obstante, este escudo es uno completamente nuevo e intacto, y no es el que el superhéroe estuvo utilizando desde la Segunda Guerra Mundial .

En su lugar, este escudo primigenio fue destruido por Thanos durante la batalla en las inmediaciones del nuevo Cuartel General de los Vengadores. Desde entonces, se asume que el escudo quedó olvidado y sepultado entre los restos de la batalla, o que podría haber sido reclamado por un equipo de recuperación, algo que cuadra con la narrativa de la serie ‘Invasión secreta’ (2023). Ahora, en pleno 2025 , se ha revelado que Marvel tuvo un plan totalmente diferente , que fue descartado y que respondería a este gran misterio del UCM .

Embed - Thanos Breaks Cap's Shield | Avengers: Endgame [Blu-Ray HD]

Tal y como relata el medio ComicBook, el libro ‘Marvel Studios’ Thunderbolts: The Art of the Movie’ ha arrojado nueva información sobre este enigma. En la película en sí podemos ver cómo Valentina Allegra de Fontaine, la directora de la CIA, posee una colección personal de artefactos de batallas icónicas del planeta Tierra, como el cetro de Loki (sin la Gema de la Mente), tecnología Chitauri o incluso la enorme letra A de la Torre Stark/Torre de los Vengadores. Aunque no llegó a materializarse en la película, el libro de arte revela cómo el escudo original del Capitán América también habría formado parte de esta colección privada.

Se trata de una revelación muy importante por dos razones principales. Por un lado, que Valentina posea todos estos artefactos y que pudiese desarrollar el Proyecto Centinela la convierte en una persona con muy buenos contactos dentro del gobierno estadounidense, prácticamente al mismo nivel que Nick Furia, por no hablar de la peligrosidad que implica tener este nivel de acceso a tecnología alienígena. Por otra parte, que la idea de que el escudo original estuviese en posesión de Valentina fuese descartada podría indicar que Marvel tiene otros planes para él, por lo que se trata, efectivamente, de un capítulo aún por cerrar.

En última instancia, resulta llamativo que no haya sido ni una película ni una serie, sino un simple libro de arte —que en esencia es una pieza de merchandising— el que haya revelado planes tan significativos sobre el escudo original del Capitán América. Que Marvel haya decidido descartar esta idea no significa necesariamente que la haya olvidado: más bien abre la puerta a que el destino del escudo siga siendo un enigma deliberado, reservado para un momento clave del futuro del UCM. Hasta entonces, los fans tendrán que seguir especulando sobre dónde acabó realmente aquel fragmento de historia, y qué simbolismo podría recuperar si Marvel decide rescatarlo más adelante.