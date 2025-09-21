Video: la calentura de Franco Colapinto tras el choque con Alex Albon en el GP de Azerbaiyán

El argentino había hecho una buena largada y marchaba 13°, pero, tras la parada en boxes, se fue para el fondo, donde se encontró al piloto de Williams, quien lo chocó de atrás en una pelea por el último puesto y lo dejó sin chances.

Franco Colapinto llegó con amplias expectativas al Gran Premio de Azerbaiyán siendo uno de los circuitos donde sumó sus primeros puntos en su debut en la Fórmula 1, pero la jornada no fue la esperada por el choque con su excompañero, Alex Albon , y terminó último. “Me arruinó la carrera”, reconoció el argentino.

Ilusión en el Alpine de Colapinto: así son las nuevas reglas de la Fórmula 1 para 2026

El pilarense tuvo un inicio sólido en el callejero en Bakú con dos maniobras clave en las primeras vueltas: en el giro 3 superó a Oliver Bearman (Haas), que lo hizo subir dos puestos desde el 16, y en la vuelta 5 adelantó a Lance Stroll (Aston Martin) para quedar más cerca de la zona de puntos.

El argentino se consolidó en el grupo medio y logró escalar otra posición con el abandono de Oscar Piastri (McLaren), que se retiró por un choque muy temprano en la carrera. Incluso llegó a estar peleando por el 12° puesto con Fernando Alonso, pero su ingreso a boxes y en la pelea de las últimas posiciones se encontró con el piloto de Williams, quien lo terminó chocando desde atrás y lo dejó sin chances de pelear en la carrera .

En diálogo con su ingeniero, Stuart Barlow, el joven de 22 años no pudo ocultar su enojo: “Oh, me chocaron otra vez ”. Por más que su ingeniero trató de calmarlo asegurándole que “fue un mal movimiento” , pero que debía seguir, Colapinto siguió balbuceando con un tono de frustración e impotencia.

Pese a la frustración dentro de la pista, Barlow no dejó pasar el rendimiento del pilarense y si bien reconocí que "no fue nuestro día hoy", le remarcó que no hizo nada mal, "lamentablemente lo de Albon nos costó mucho tiempo en la carrera". "Sí, empujé todo lo que pude. Solo que perdí mucha carga aerodinámica. Pero hoy demostré que di lo mejor de mí", respondió el número 43.

El piloto de Williams recibió, durante la carrera una penalización de 10 segundo, y posteriormente, la FIA confirmó que lo aplicó dos puntos en la superlicencia tras el impacto contra su excompañero.

El lamento de Colapinto tras la carrera en el GP de Azerbaiyán: “Me complicó la vida”

Tras la finalización de la carrera, Franco Colapinto habló ante la prensa hizo un análisis de los primeros instantes de la carrera. “Perdí todo. Salí de boxes bloqueando, con alerón roto. Fue una carrera complicada, pasé varios autos, pero en ritmo no tenemos mucho auto. No salen las cosas por ahora. Hice lo mejor que pude”, reconoció.

Refiriéndose al impacto con su excompañero, Alexander Albon, que le costó tiempo, el argentino explicó: “Con Alex perdí 12 segundos, además de que ya tenía el alerón roto y me complicó la vida. Hice lo mejor que pude y lo hice bien, pero no salen las cosas por ahora. Espero que sea mejor”.

“Fue una carrera difícil, pero hay que trabajar para la próxima. Ojalá en Singapur el auto funcione un poco mejor. Es un circuito más bacheado y con curvas lentas, ojalá pueda ser mejor”, expresó.

Más allá de los resultados, Colapinto destacó sus avances personales y su adaptación a la categoría: “Lo importante es que estoy mostrando que estoy mejorando. No estuvimos cómodos y nos faltó ritmo, pero yo estoy mejor”.