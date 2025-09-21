21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: la calentura de Franco Colapinto tras el choque con Alex Albon en el GP de Azerbaiyán

El argentino había hecho una buena largada y marchaba 13°, pero, tras la parada en boxes, se fue para el fondo, donde se encontró al piloto de Williams, quien lo chocó de atrás en una pelea por el último puesto y lo dejó sin chances.

Por
Colapinto llegó a estar peleando por el 12° puesto con Fernando Alonso.

Colapinto llegó a estar peleando por el 12° puesto con Fernando Alonso.

X: @AlpineF1Team

Franco Colapinto llegó con amplias expectativas al Gran Premio de Azerbaiyán siendo uno de los circuitos donde sumó sus primeros puntos en su debut en la Fórmula 1, pero la jornada no fue la esperada por el choque con su excompañero, Alex Albon, y terminó último. “Me arruinó la carrera”, reconoció el argentino.

Alpine confía en aprovechar su ventaja reglamentaria.
Te puede interesar:

Ilusión en el Alpine de Colapinto: así son las nuevas reglas de la Fórmula 1 para 2026

El pilarense tuvo un inicio sólido en el callejero en Bakú con dos maniobras clave en las primeras vueltas: en el giro 3 superó a Oliver Bearman (Haas), que lo hizo subir dos puestos desde el 16, y en la vuelta 5 adelantó a Lance Stroll (Aston Martin) para quedar más cerca de la zona de puntos.

El argentino se consolidó en el grupo medio y logró escalar otra posición con el abandono de Oscar Piastri (McLaren), que se retiró por un choque muy temprano en la carrera. Incluso llegó a estar peleando por el 12° puesto con Fernando Alonso, pero su ingreso a boxes y en la pelea de las últimas posiciones se encontró con el piloto de Williams, quien lo terminó chocando desde atrás y lo dejó sin chances de pelear en la carrera.

En diálogo con su ingeniero, Stuart Barlow, el joven de 22 años no pudo ocultar su enojo: “Oh, me chocaron otra vez”. Por más que su ingeniero trató de calmarlo asegurándole que “fue un mal movimiento”, pero que debía seguir, Colapinto siguió balbuceando con un tono de frustración e impotencia.

Pese a la frustración dentro de la pista, Barlow no dejó pasar el rendimiento del pilarense y si bien reconocí que "no fue nuestro día hoy", le remarcó que no hizo nada mal, "lamentablemente lo de Albon nos costó mucho tiempo en la carrera". "Sí, empujé todo lo que pude. Solo que perdí mucha carga aerodinámica. Pero hoy demostré que di lo mejor de mí", respondió el número 43.

El piloto de Williams recibió, durante la carrera una penalización de 10 segundo, y posteriormente, la FIA confirmó que lo aplicó dos puntos en la superlicencia tras el impacto contra su excompañero.

El lamento de Colapinto tras la carrera en el GP de Azerbaiyán: “Me complicó la vida”

Tras la finalización de la carrera, Franco Colapinto habló ante la prensa hizo un análisis de los primeros instantes de la carrera. “Perdí todo. Salí de boxes bloqueando, con alerón roto. Fue una carrera complicada, pasé varios autos, pero en ritmo no tenemos mucho auto. No salen las cosas por ahora. Hice lo mejor que pude”, reconoció.

Refiriéndose al impacto con su excompañero, Alexander Albon, que le costó tiempo, el argentino explicó: “Con Alex perdí 12 segundos, además de que ya tenía el alerón roto y me complicó la vida. Hice lo mejor que pude y lo hice bien, pero no salen las cosas por ahora. Espero que sea mejor”.

“Fue una carrera difícil, pero hay que trabajar para la próxima. Ojalá en Singapur el auto funcione un poco mejor. Es un circuito más bacheado y con curvas lentas, ojalá pueda ser mejor”, expresó.

Más allá de los resultados, Colapinto destacó sus avances personales y su adaptación a la categoría: “Lo importante es que estoy mostrando que estoy mejorando. No estuvimos cómodos y nos faltó ritmo, pero yo estoy mejor”.

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Colapinto terminó último y sigue siendo el único piloto sin sumar unidades

Un imparable Max Verstappen se quedó con el triunfo en Baku y Colapinto finalizó último

Tras el toque, Colapinto hizo un trompo y pegó contra las protecciones.

Albon chocó a Colapinto de atrás y le arruinó la carrera

Briatore defendió a Franco Colapinto y Gasly tras el choque y el despiste en Bakú: Tenían que arriesgar

Briatore defendió a Colapinto y Gasly tras el choque y el despiste en Bakú: "Tenían que arriesgar"

Franco Colapinto largará en el 16° lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán este domingo.

Colapinto redobló la apuesta tras el incidente en Azerbaiyán: "Prefiero chocar..."

El argentino durante la última práctica en Bakú.

Colapinto chocó contra el muro durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú

Chocó Franco Colapinto.

Video: así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Rating Cero

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.
play

Netflix: es una película increíble, la protagoniza Anne Hathaway y mezcla la comedia con la fantasía

En esta serie, la ambientación en el siglo XVII convive con críticas actuales como desigualdad y corrupción.
play

Está en Netflix y es tan adictiva que podés terminarla en 2 días máximo: una serie de 8 capítulos

Zaira Nara marca tendencia con sus looks.

Un look diferente: Zaira Nara posó con un conjunto de ropa interior que todas querrán tener

Netflix estrenó esta nueva miniserie, un thriller psicológico de ocho episodios, que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin, con un elenco excepcional que no te podés perder.
play

De qué se trata Black Rabbit, el trhiller psicológico que llegó a Netflix y promete engancharte de principio a fin

Los fans tendrán que seguir especulando sobre dónde acabó realmente aquel fragmento de historia, y qué simbolismo podría recuperar si Marvel decide rescatarlo más adelante.
play

La duda que quedó de Avengers Endgame estuvo a punto de resolverse, pero Marvel lo descartó: cuál era

últimas noticias

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Hace 5 minutos
Este pueblo alemán es famoso por su gastronomía.

Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo oculto con sabor alemán: comida y cerveza excelente

Hace 15 minutos
 Debido a su estructura, la Justicia solicitó el derribo del búnker.

Desarticularon un búnker narco en Santa Fe: tenían timbre y hasta pasadores de droga

Hace 20 minutos
Si se busca un viaje distinto, con caminatas que van de lo relajado a lo exigente, Villa General Belgrano tiene todo lo que se necesita.

Viajar a Córdoba: el destino único para hacer trekking en primavera, con senderos en la naturaleza

Hace 26 minutos
Qué se puede hacer en este precioso destino turístico.

Turismo en Argentina: el destino del norte que enamora por sus paisajes cercanos y su patrimonio cultural

Hace 37 minutos