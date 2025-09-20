20 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES deposita $228.386 en octubre 2025: todo lo que tenés que saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó quiénes acceden a este monto. Los detalles.

Por
Anses informó a quiénes les deposita $228.386.

Anses informó a quiénes les deposita $228.386.


ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que el próximo mes los haberes tendrán un aumento del 1,9% en base al índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Indec en agosto. En ese sentido, se informó que los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) pasarán a cobrar $228.386. Además de los montos actualizados, los beneficiarios también recibirán el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.

Pueden acceder madres y padres titulares de AUH, embarazadas con AUE y madres de siete hijos con PNC.
Te puede interesar:

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos en octubre 2025

PNC de ANSES
Cobran el equivalente a un haber mínimo, fijado para este mes en $260.141,60.

Cobran el equivalente a un haber mínimo, fijado para este mes en $260.141,60.

Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez de ANSES: quiénes pueden acceder

Los requisitos varían según la pensión:

Por Invalidez

  • Personas que se encuentran imposibilitadas de trabajar por razones de salud y en situación de vulnerabilidad social.
  • Antes de iniciar la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral tenés que contar con el Certificado Médico Oficial (CMO), que se obtiene en los hospitales públicos.

Por Vejez

  • A personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva.
  • En caso de fallecimiento del titular, tienen derecho a cobrar la pensión la persona viuda o concubina mayor de 70 años, incapacitada, que haya convivido los últimos 5 años anteriores al fallecimiento.

Monto de la Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez de ANSES en octubre 2025

En octubre, con el aumento del 1,9%, el monto de las Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez pasará a ser de $228.386,45, y si se le suma el bono de refuerzo de $70.000, el total final será de $298.386,45.

Bono de $70.000 de ANSES: un beneficio para jubilados y pensionados

El bono de $70.000 se acreditará completo en octubre a los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, mientras que aquellos que perciban un haber mayor pero inferior a $396.298 cobrarán un refuerzo proporcional para llegar a ese valor.

De esta manera, ningún jubilado o pensionado cobrará menos de $396.298 en octubre 2025.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los jubilados de Anses pueden simular créditos del Banco Nación.

Créditos online para beneficiarios de ANSES: así se puede simular la cuota para elegir el mejor

Anses informó quiénes cobran $93.783 en octubre.

ANSES paga $93.783 en octubre 2025: quiénes pueden acceder

En octubre el monto es de $42.711 por hijo, y se suma a la Tarjeta Alimentar y a la Libreta AUH.

El extra de $42.000 de ANSES para titulares de la AUH en octubre 2025: de qué se trata

La Tarjeta Alimentar garantiza acceso a alimentos básicos y se deposita de forma automática junto con AUH y AUE.

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿tendrá aumento en octubre 2025?

La Tarjeta Alimentar se deposita junto con la AUH y solo puede usarse para comprar alimentos.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en octubre 2025

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática junto con la Asignación Universal por Hijo.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en octubre 2025

Rating Cero

La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.
play

La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

El look rockero que compartió la influencer en sus redes.

Tuli Acosta, rockera: camisa blanca con escote, blazer y pantalón engomado

Pampita pasó a ser la cara de una marca para la que trabajaba Suárez.

Pampita destronó a La China Suárez en una marca internacional y deslumbró con sus looks

La ruptura fue confirmada por la mediática en redes sociales.

Karina Jelinek lo hizo otra vez: "Estoy súper soltera"

Se trata de una producción exclusiva en el canal de YouTube de Mega.
play

Mega 98.3 estrenó el ciclo de entrevistas Discoteca, donde los discos guardan historias

La disputa entre las hermanas quedó al descubierto tras las declaraciones de Fernanda en televisión.
play

Sandra Callejón furiosa por las dudas de su hermana Fernanda sobre el robo que sufrió: "De muy mal gusto"

últimas noticias

play
La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.

La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

Hace 10 minutos
Esta localidad forma parte de uno de los Parques Provinciales de Corrientes y es un lugar ideal para conectar con la fauna.

Turismo en Argentina: el pueblito que es el secreto mejor guardado de Corrientes

Hace 13 minutos
Zelenski anunció que se reunirá con Trump en la ONU en medio de nuevos ataques rusos

Zelenski anunció que se reunirá con Trump en la ONU en medio de nuevos ataques rusos

Hace 24 minutos
Este jugador fue campeón del mundo con Francia en 2018.

Brilló con Messi en Barcelona, fue campeón del mundo y sorprendió al anunciar su retiro

Hace 25 minutos
Estos bodegones están entre los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 3 bodegones de equipos de fútbol donde la pasión por el deporte y la comida se juntan

Hace 35 minutos