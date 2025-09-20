ANSES deposita $228.386 en octubre 2025: todo lo que tenés que saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó quiénes acceden a este monto. Los detalles.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que el próximo mes los haberes tendrán un aumento del 1,9% en base al índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Indec en agosto. En ese sentido, se informó que los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) pasarán a cobrar $228.386. Además de los montos actualizados, los beneficiarios también recibirán el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.

Cobran el equivalente a un haber mínimo, fijado para este mes en $260.141,60.

Monto de la Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez de ANSES en octubre 2025

En octubre, con el aumento del 1,9%, el monto de las Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez pasará a ser de $228.386,45, y si se le suma el bono de refuerzo de $70.000, el total final será de $298.386,45.

Bono de $70.000 de ANSES: un beneficio para jubilados y pensionados

El bono de $70.000 se acreditará completo en octubre a los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, mientras que aquellos que perciban un haber mayor pero inferior a $396.298 cobrarán un refuerzo proporcional para llegar a ese valor.

De esta manera, ningún jubilado o pensionado cobrará menos de $396.298 en octubre 2025.