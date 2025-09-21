21 de septiembre de 2025 Inicio
Se corrió la Maratón de Buenos Aires 2025 con récord de inscriptos: el ganador fue Habtamu Birlew Denekew

Más de 15.000 personas participaron del evento, que partió de Figueroa Alcorta y Dorrego y recorrió los lugares más emblemáticos de la ciudad. El etíope se quedó con el triunfo en la categoría masculina y Elfinesh Demise Amare, del mismo país, en la femenina.

La carrera comenzó bajo algo de lluvia, pero no fue afectada por el clima.

Más de 15.000 personas participaron este domingo de la Maratón Internacional de Buenos Aires 2025, un récord de inscriptos en la historia del evento, que tuvo su punto de partida y llegada en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego y recorrió puntos emblemáticos de la ciudad.

Este pueblo alemán es famoso por su gastronomía.
Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo oculto con sabor alemán: comida y cerveza excelente

La competencia empezó a las 7 de la mañana en Palermo, bajo una leve lluvia, y se extendió por 42 kilómetros que atravesaron Núñez, Recoleta, Retiro, Microcentro, La Boca y Puerto Madero, con puntos destacados como el Hipódromo, Ciudad Universitaria, el Teatro Colón, el Obelisco, Plaza de Mayo y la Bombonera.

En la categoría masculina, el ganador fue el etíope Habtamu Birlew Denekew, que hacía su debut en los 42k y cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 24 segundos. El podio lo completaron los keniatas Esphond Cheruiyot (2 horas, 9 minutos y 46 segundos) y Dickson Kiptoo (2 horas, 15 minutos y 5 segundos).

El mejor argentino fue Joaquín Emanuel Arbe, que terminó en la sexta posición con una marca de 2 horas, 19 minutos y 19 segundos. Lo siguieron David Rodríguez (séptimo con 2 horas, 19 minutos y 20 segundos) y Ezequiel Chavarría (octavo con 2 horas, 19 minutos y 30 segundos).

Habtamu Birlew Denekew, ganador de la Maratón de Buenos Aires 2025 21-09-25
Habtamu Birlew Denekew ganó la Maratón de Buenos Aires en su debut en los 42k.

El podio de la categoría femenina estuvo totalmente dominado por Etiopía. La ganadora fue Elfinesh Demise Amare, con un tiempo de 2 horas, 28 minutos y 12 segundos. El segundo puesto fue para Maritu Ketema Gutema con 2 horas, 28 minutos y 54 segundos, y la tercera fue Alemitu Tariku Olana con 2 horas, 29 minutos y 6 segundos.

La mejor corredora argentina fue Luján Urrutia, quien terminó en la novena posición con un tiempo de 2 horas, 42 minutos y 44 segundos. Tras ella llegaron Anahí Castaño Castañó (10° con 2 horas, 43 minutos y 10 segundos) y Agustina Chretien (11° con 2 horas, 48 minutos y 27 segundos).

Elfinesh Demise Amare, ganadora de la Maratón de Buenos Aires 2025 21-09-25
Elfinesh Demise Amare, ganadora de la élite femenina.

