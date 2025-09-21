ANSES deposita $261.013 en octubre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió que en octubre de 2025 la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $261.013,09. Este valor surge del aumento del 1,87% aplicado tras la inflación de agosto. Además, los beneficiarios podrán acceder al bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $331.013,09.
PUAM de ANSES: quiénes pueden acceder
La PUAM está dirigida a hombres y mujeres de 65 años o más que no logran jubilarse por falta de aportes suficientes. El beneficio garantiza un ingreso mensual y se complementa con el acceso a cobertura médica a través de PAMI.
Entre los requisitos se encuentran:
PUAM de ANSES: monto de octubre 2025
Con la actualización de octubre, la PUAM asciende a $261.013,09. A este importe se le adiciona el bono previsional de $70.000, que se paga de manera automática junto con el haber. En total, los beneficiarios alcanzarán un ingreso de $331.013,09.
Este ajuste, determinado por el esquema de movilidad, también impacta en otras prestaciones, como las Pensiones No Contributivas (PNC) por Vejez, Invalidez o madres de siete hijos, además de la jubilación mínima.
Bono de ANSES de $70.000 en octubre 2025
El refuerzo de ingresos de $70.000 se otorgará a jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $390.277,17. En el caso de quienes perciben la PUAM, el bono se cobra de manera completa, elevando el monto final a $331.013,09.
Anses - Jubilación
El bono de $70.000 se cobra completo en la PUAM y proporcional en haberes más altos.
Pexels
Para quienes superen la jubilación mínima, el bono se liquida en forma proporcional hasta alcanzar el tope establecido de $396.266,36. Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer los ingresos de los sectores más vulnerables ante el impacto de la inflación.