ANSES deposita $261.013 en octubre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó el nuevo monto de esta prestación, que tendrá un incremento en el próximo mes.

La PUAM se otorga a adultos mayores de 65 años que no reúnen los aportes para jubilarse.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió que en octubre de 2025 la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $261.013,09 . Este valor surge del aumento del 1,87% aplicado tras la inflación de agosto. Además, los beneficiarios podrán acceder al bono extraordinario de $70.000 , lo que eleva el ingreso total a $331.013,09 .

En octubre, el haber de la PUAM asciende a $261.013,09 más un refuerzo de $70.000.

La PUAM está dirigida a hombres y mujeres de 65 años o más que no logran jubilarse por falta de aportes suficientes . El beneficio garantiza un ingreso mensual y se complementa con el acceso a cobertura médica a través de PAMI.

Residir en Argentina con una antigüedad mínima de 10 años continuados en el caso de extranjeros.

PUAM de ANSES: monto de octubre 2025

Con la actualización de octubre, la PUAM asciende a $261.013,09. A este importe se le adiciona el bono previsional de $70.000, que se paga de manera automática junto con el haber. En total, los beneficiarios alcanzarán un ingreso de $331.013,09.

Este ajuste, determinado por el esquema de movilidad, también impacta en otras prestaciones, como las Pensiones No Contributivas (PNC) por Vejez, Invalidez o madres de siete hijos, además de la jubilación mínima.

Bono de ANSES de $70.000 en octubre 2025

El refuerzo de ingresos de $70.000 se otorgará a jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $390.277,17. En el caso de quienes perciben la PUAM, el bono se cobra de manera completa, elevando el monto final a $331.013,09.

Anses - Jubilación El bono de $70.000 se cobra completo en la PUAM y proporcional en haberes más altos. Pexels

Para quienes superen la jubilación mínima, el bono se liquida en forma proporcional hasta alcanzar el tope establecido de $396.266,36. Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer los ingresos de los sectores más vulnerables ante el impacto de la inflación.