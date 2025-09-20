La primavera llega con lluvias torrenciales y tormentas: cómo seguirá el clima en la Ciudad este domingo 21 de septiembre

El clima para el comienzo de la Primavera, este domingo 21 de septiembre, continuará con lluvias y tormentas, por lo que no será el ideal para los festejos tradicionales del Día del Estudiante, en la Ciudad.
El Servicio Meteorológico Nacional detalló hasta cuándo continuará la inestabilidad, en la previa del Día del Estudiante.
El clima para el comienzo de la Primavera, este domingo 21 de septiembre, continuará con lluvias y tormentas, por lo que no será el ideal para los festejos tradicionales del Día del Estudiante, en la Ciudad.
La tendencia de la inestabilidad del clima seguirá tal como los días anteriores, con una cantidad de lluvia importante y con la aparición de ráfagas fuertes. El resto de la semana no se esperan lluvias y las temperaturas serán variadas, con una temperatura promedio de 20C.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que en la madrugada del domingo seguirán las lluvias aisladas, con temperatura de 12 grados, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
En la mañana, el cielo estará nublado, con 15 °C de temperatura promedio y vientos de entre 23 y 31 km/h. Por la tarde, las nubes ocuparán todo el cielo, y la temperatura se registrará en 18 grados, con la aparición de fuertes ráfagas, que alcanzarán los 50 km/h. En la noche, el cielo estará mayormente nublado con 13 °C, y se esperan vientos de entre 13 y 22 km/h.