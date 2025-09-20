21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La primavera llega con lluvias torrenciales y tormentas: cómo seguirá el clima en la Ciudad este domingo 21 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional detalló hasta cuándo continuará la inestabilidad, en la previa del Día del Estudiante.

Por
El organismo oficial alertó sobre la continuidad de las lluvias y tormentas en CABA.

El organismo oficial alertó sobre la continuidad de las lluvias y tormentas en CABA.

Redes Sociales

El clima para el comienzo de la Primavera, este domingo 21 de septiembre, continuará con lluvias y tormentas, por lo que no será el ideal para los festejos tradicionales del Día del Estudiante, en la Ciudad.

La exmandataria en el balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución.
Te puede interesar:

El conmovedor mensaje de Cristina Kirchner a los manifestantes: "Gracias por estar siempre"

La tendencia de la inestabilidad del clima seguirá tal como los días anteriores, con una cantidad de lluvia importante y con la aparición de ráfagas fuertes. El resto de la semana no se esperan lluvias y las temperaturas serán variadas, con una temperatura promedio de 20C.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que en la madrugada del domingo seguirán las lluvias aisladas, con temperatura de 12 grados, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El picnic de Primavera tendrá que quedar para más adelante

En la mañana, el cielo estará nublado, con 15 °C de temperatura promedio y vientos de entre 23 y 31 km/h. Por la tarde, las nubes ocuparán todo el cielo, y la temperatura se registrará en 18 grados, con la aparición de fuertes ráfagas, que alcanzarán los 50 km/h. En la noche, el cielo estará mayormente nublado con 13 °C, y se esperan vientos de entre 13 y 22 km/h.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Paso Cristo Redentor entre Argentina y Chile, cerrado por las nevadas en la zona cordillerana de Mendoza.

Alerta amarilla en Mendoza: cerraron el Paso Cristo Redentor por mal tiempo

En Santa Rosa, provincia de La Pampa, el granizo se acumuló en las calles. 

Así quedaron La Pampa y Trenque Lauquen tras el paso de la fuerte tormenta con granizo

play

Continúa la alerta meteorológica naranja en Buenos Aires por tormentas y granizo

play

Diluvia en Buenos Aires: las lluvias avanzan con mucha intensidad por la Ciudad y se registra caída de granizo

En Buenos Aires las lluvias se presentarán durante la mañana del viernes hasta la noche del sábado. 

Llegó la tormenta a Buenos Aires: hay alerta en siete provincias

Hay alerta amarilla por tormentas para el fin de semana.

Llegan las tormentas durante el fin de semana: al menos 9 provincias esperan las lluvias

Rating Cero

play

Maritchu Seitún: "Tenemos que conversar con los chicos mientras todavía nos escuchan"

La panelista viajó con un grupo de amigas al exterior para festejar su reciente soltería.
play

Video: Evangelina Anderson rechazó a Eros Ramazzotti cuando intentó darle un beso

Airbag actuó en la capital correntina luego del siniestro que dejó el saldo de un muerto hasta el momento.

Tras el choque fatal en el puente entre Chaco y Corrientes, Gastón Sardelli cruzó en lancha para llegar al recital de Airbag

La hermana de Thiago habló sobre el momento que atraviesa la familia por el trágico accidente del joven.

La angustia de Camilota por el delicado estado de salud de Thiago Medina: "Uno de los momentos más difíciles"

Siguen los ataques de Sabrina hacia la nueva pareja de su exmarido.

Sabrina Rojas hizo un comentario letal sobre Griselda Siciliani: "Estamos al aire..."

De qué se trata esta atractiva serie de Netflix.
play

Está en Netflix y es una miniserie que siempre bordea la censura: tenés que verla

últimas noticias

play

Maritchu Seitún: "Tenemos que conversar con los chicos mientras todavía nos escuchan"

Hace 12 minutos
Prevenir implica educar y acompañar los cuidados emocionales como parte de la rutina médica.

El suicidio es la principal causa de muerte en mujeres adolescentes y es récord en jóvenes de 20 a 29 años

Hace 24 minutos
El consumo masivo volvió a caer en agosto y retrocede 1,9%

El consumo masivo volvió a caer en agosto y retrocede 1,9%

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del sábado 20 de septiembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3815 del sábado 20 de septiembre de 2025

Hace 1 hora
play

Beto Casella analizó la situación del país: "No recuerdo peor momento que éste"

Hace 1 hora