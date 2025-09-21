Trueque bomba: el movimiento que podría dejar a Enzo Fernández en un gigante de Europa

Aunque el Chelsea lo declaró intransferible, un importante equipo europeo lo viene siguiendo hace tiempo y no desiste en sus intentos de incorporarlo, por lo que analiza proponer un intercambio de jugadores.

Enzo Fernández explotó tras su consagración en el Mundial de Qatar 2022 y hoy en día es un jugador clave tanto para la Selección argentina como para su club, el Chelsea . Varios grandes de Europa lo siguen de cerca, y uno de ellos analiza realizar un trueque bomba para quedarse con el mediocampista.

Se trata del Real Madrid, que desde hace un tiempo dio señales de su interés por el ex River. En el club blanco creen que, por su perfil, sería una incorporación estratégica para reforzar el mediocampo y sumarlo al núcleo que forman Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde y Jude Bellingham.

Pero la negociación no será fácil, ya que en mayo pasado Chelsea blindó a Fernández y lo declaró intransferible. Por eso, la opción que estudia el Real Madrid es proponer un intercambio: quedarse con el argentino y, a cambio, ceder al mediocampista francés Eduardo Camavinga.

Si bien el jugador estaría en el radar del Chelsea, que no vería con malos ojos su incorporación, exigiría más condiciones que un simple trueque. Según informó el medio DefensaCentral, el club inglés solo se desprendería de Fernández a cambio del pase de Camavinga más un pago adicional de 50 millones de euros.

Este panorama no encajaría con la actual política del club madrileño, que hace un tiempo decidió dejar de lado los fichajes millonarios para apostar por futbolistas jóvenes. Fernández tiene contrato con Chelsea hasta 2032, y hacerlo salir del equipo inglés no será fácil ni barato.

Los números de Enzo Fernández en su carrera

Enzo Fernández se formó en las inferiores de River y debutó en Primera en marzo de 2020. De allí pasó a préstamo a Defensa y Justicia, donde ganó la Copa Sudamericana de ese año y la Recopa Sudamericana. En su vuelta a Núñez, obtuvo el Campeonato de Primera División 2021 y el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional.

En julio de 2022 llegó al Benfica, y sus buenas actuaciones hicieron que Lionel Scaloni lo convocara para jugar el Mundial de Qatar que terminaría ganando la Selección argentina. En enero de 2023 se anunció su traspaso al Chelsea, donde ganó la Liga Conferencia de la UEFA 2024-2025 y el Mundial de Clubes 2025. En el medio, obtuvo la Copa América 2024 con la Selección.

En toda su carrera a nivel clubes, jugó 236 partidos, convirtió 35 goles y aportó 40 asistencias. En total, ganó 9 títulos: 7 de ellos con sus clubes, tanto nacionales como internacionales, y dos con la Selección argentina.