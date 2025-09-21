21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Trueque bomba: el movimiento que podría dejar a Enzo Fernández en un gigante de Europa

Aunque el Chelsea lo declaró intransferible, un importante equipo europeo lo viene siguiendo hace tiempo y no desiste en sus intentos de incorporarlo, por lo que analiza proponer un intercambio de jugadores.

Por
Chelsea exigiría varias condiciones para desprenderse de Enzo Fernández.

Chelsea exigiría varias condiciones para desprenderse de Enzo Fernández.

Enzo Fernández explotó tras su consagración en el Mundial de Qatar 2022 y hoy en día es un jugador clave tanto para la Selección argentina como para su club, el Chelsea. Varios grandes de Europa lo siguen de cerca, y uno de ellos analiza realizar un trueque bomba para quedarse con el mediocampista.

Mastantuono mostró su mejor versión en el triunfo del Real Madrid
Te puede interesar:

Gambetas y alta conexión con Mbappé: Mastantuono mostró su mejor versión en el triunfo del Real Madrid

Se trata del Real Madrid, que desde hace un tiempo dio señales de su interés por el ex River. En el club blanco creen que, por su perfil, sería una incorporación estratégica para reforzar el mediocampo y sumarlo al núcleo que forman Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde y Jude Bellingham.

Pero la negociación no será fácil, ya que en mayo pasado Chelsea blindó a Fernández y lo declaró intransferible. Por eso, la opción que estudia el Real Madrid es proponer un intercambio: quedarse con el argentino y, a cambio, ceder al mediocampista francés Eduardo Camavinga.

Si bien el jugador estaría en el radar del Chelsea, que no vería con malos ojos su incorporación, exigiría más condiciones que un simple trueque. Según informó el medio DefensaCentral, el club inglés solo se desprendería de Fernández a cambio del pase de Camavinga más un pago adicional de 50 millones de euros.

Enzo Fernández en el Mundial de Clubes

Este panorama no encajaría con la actual política del club madrileño, que hace un tiempo decidió dejar de lado los fichajes millonarios para apostar por futbolistas jóvenes. Fernández tiene contrato con Chelsea hasta 2032, y hacerlo salir del equipo inglés no será fácil ni barato.

Los números de Enzo Fernández en su carrera

Enzo Fernández se formó en las inferiores de River y debutó en Primera en marzo de 2020. De allí pasó a préstamo a Defensa y Justicia, donde ganó la Copa Sudamericana de ese año y la Recopa Sudamericana. En su vuelta a Núñez, obtuvo el Campeonato de Primera División 2021 y el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional.

En julio de 2022 llegó al Benfica, y sus buenas actuaciones hicieron que Lionel Scaloni lo convocara para jugar el Mundial de Qatar que terminaría ganando la Selección argentina. En enero de 2023 se anunció su traspaso al Chelsea, donde ganó la Liga Conferencia de la UEFA 2024-2025 y el Mundial de Clubes 2025. En el medio, obtuvo la Copa América 2024 con la Selección.

En toda su carrera a nivel clubes, jugó 236 partidos, convirtió 35 goles y aportó 40 asistencias. En total, ganó 9 títulos: 7 de ellos con sus clubes, tanto nacionales como internacionales, y dos con la Selección argentina.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El jugador no logró continuidad en Boca.

El ex Boca que no se pudo acomodar, brilló en otro club y ahora está en Europa

Este jugador fue campeón del mundo con Francia en 2018.

Brilló con Messi en Barcelona, fue campeón del mundo y sorprendió al anunciar su retiro

Esta continuidad garantiza que Messi llegará al Mundial 2026 vistiendo los colores de las Garzas.

Se filtraron detalles sobre el futuro de Messi: hasta qué año jugaría

con mayoria de suplentes, racing le gano a huracan por 2-0 en parque patricios
play

Con mayoría de suplentes, Racing le ganó a Huracán por 2-0 en Parque Patricios

El santafesino de 60 años fue campeón con Vélez en 2024.

Gustavo Quinteros ya es oficialmente el nuevo entrenador de Independiente

Ambos vistieron la camiseta del Al-Nassr.

Dos futbolistas que jugaron en River y en Arabia Saudita: pocos lo sabían

Rating Cero

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.
play

Netflix: es una película increíble, la protagoniza Anne Hathaway y mezcla la comedia con la fantasía

En esta serie, la ambientación en el siglo XVII convive con críticas actuales como desigualdad y corrupción.
play

Está en Netflix y es tan adictiva que podés terminarla en 2 días máximo: una serie de 8 capítulos

Zaira Nara marca tendencia con sus looks.

Un look diferente: Zaira Nara posó con un conjunto de ropa interior que todas querrán tener

Netflix estrenó esta nueva miniserie, un thriller psicológico de ocho episodios, que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin, con un elenco excepcional que no te podés perder.
play

De qué se trata Black Rabbit, el trhiller psicológico que llegó a Netflix y promete engancharte de principio a fin

Los fans tendrán que seguir especulando sobre dónde acabó realmente aquel fragmento de historia, y qué simbolismo podría recuperar si Marvel decide rescatarlo más adelante.
play

La duda que quedó de Avengers Endgame estuvo a punto de resolverse, pero Marvel lo descartó: cuál era

últimas noticias

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Hace 7 minutos
Este pueblo alemán es famoso por su gastronomía.

Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo oculto con sabor alemán: comida y cerveza excelente

Hace 17 minutos
 Debido a su estructura, la Justicia solicitó el derribo del búnker.

Desarticularon un búnker narco en Santa Fe: tenían timbre y hasta pasadores de droga

Hace 22 minutos
Si se busca un viaje distinto, con caminatas que van de lo relajado a lo exigente, Villa General Belgrano tiene todo lo que se necesita.

Viajar a Córdoba: el destino único para hacer trekking en primavera, con senderos en la naturaleza

Hace 28 minutos
Qué se puede hacer en este precioso destino turístico.

Turismo en Argentina: el destino del norte que enamora por sus paisajes cercanos y su patrimonio cultural

Hace 39 minutos