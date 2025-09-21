De qué se trata Black Rabbit, el trhiller psicológico que llegó a Netflix y promete engancharte de principio a fin

Este jueves, 18 de septiembre, llegó a Netflix ‘Black Rabbit’, la esperada producción creada por Zach Baylin y Kate Susman. Con Jude Law y Jason Bateman al frente del reparto, la ficción mezcla drama familiar, crimen y thriller psicológico en una atmósfera sofocante y llena de suspense.
Netflix estrenó esta nueva miniserie, un thriller psicológico de ocho episodios, que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin, con un elenco excepcional que no te podés perder. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este mes.
Sinopsis de Black Rabbit, la miniserie que va a sorprenderte en Netflix
La trama sigue a Jake Friedken (Jude Law), carismático dueño de un exclusivo restaurante y club de moda en Nueva York, convertido en epicentro de la vida nocturna de la ciudad. Su estabilidad se tambalea cuando reaparece Vince (Jason Bateman), su hermano distanciado, que regresa con un pasado problemático y una deuda peligrosa a cuestas.
La llegada de Vince no solo abre viejas heridas, sino que arrastra a Jake a un submundo criminal donde los prestamistas y las alianzas turbias ponen en jaque todo lo que ha construido. Lo que comienza como un reencuentro familiar, pronto se convierte en una montaña rusa de secretos, traiciones y lealtades quebradas.
A lo largo de sus ocho episodios, la serie explora cómo los lazos de sangre pueden convertirse en la mayor amenaza, mientras la ambición y el pasado pesan sobre los protagonistas.
Tráiler de Black Rabbit
Embed - Black Rabbit | Tráiler oficial | Netflix
Reparto de Black Rabbit
El gran atractivo de ‘Black Rabbit’ reside en la química entre sus dos protagonistas. Jude Law aporta a Jake una mezcla de intensidad y vulnerabilidad, mientras que Jason Bateman, también productor y director de uno de los capítulos, encarna a Vince con un carácter calculador y reservado.
El elenco se completa con un sólido grupo de actores que dan profundidad al relato: Cleopatra Coleman (‘No tengas miedo’), Sopé Dìrísù (‘Gangs of London’), Amaka Okafor (‘Cadáveres’), Abbey Lee (‘Mad Max: Fury Road’), Dagmara Dominczyk (‘Succession’), Odessa Young (‘The Order’) y el ganador del Óscar Troy Kotsur (‘CODA’).
La dirección cuenta con nombres de peso como Justin Kurzel, Laura Linney y Benjamin Semanoff, que refuerzan el carácter sombrío y elegante de la serie.