De qué se trata Black Rabbit, el trhiller psicológico que llegó a Netflix y promete engancharte de principio a fin

Netflix estrena ‘Black Rabbit’, un thriller psicológico de ocho episodios protagonizado por Jude Law y Jason Bateman.

Netflix estrenó esta nueva miniserie, un thriller psicológico de ocho episodios, que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin, con un elenco excepcional que no te podés perder.

Este jueves, 18 de septiembre , llegó a Netflix ‘Black Rabbit’ , la esperada producción creada por Zach Baylin y Kate Susman . Con Jude Law y Jason Bateman al frente del reparto, la ficción mezcla drama familiar, crimen y thriller psicológico en una atmósfera sofocante y llena de suspense .

Netflix estrenó esta nueva miniserie , un thriller psicológico de ocho episodios , que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin, con un elenco excepcional que no te podés perder. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este mes.

La trama sigue a Jake Friedken (Jude Law) , carismático dueño de un exclusivo restaurante y club de moda en Nueva York , convertido en epicentro de la vida nocturna de la ciudad . Su estabilidad se tambalea cuando reaparece Vince (Jason Bateman), su hermano distanciado, que regresa con un pasado problemático y una deuda peligrosa a cuestas.

La llegada de Vince no solo abre viejas heridas, sino que arrastra a Jake a un submundo criminal donde los prestamistas y las alianzas turbias ponen en jaque todo lo que ha construido. Lo que comienza como un reencuentro familiar, pronto se convierte en una montaña rusa de secretos, traiciones y lealtades quebradas .

A lo largo de sus ocho episodios , la serie explora cómo los lazos de sangre pueden convertirse en la mayor amenaza , mientras la ambición y el pasado pesan sobre los protagonistas .

rabbitt

Tráiler de Black Rabbit

Embed - Black Rabbit | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Black Rabbit

El gran atractivo de ‘Black Rabbit’ reside en la química entre sus dos protagonistas. Jude Law aporta a Jake una mezcla de intensidad y vulnerabilidad, mientras que Jason Bateman, también productor y director de uno de los capítulos, encarna a Vince con un carácter calculador y reservado.

El elenco se completa con un sólido grupo de actores que dan profundidad al relato: Cleopatra Coleman (‘No tengas miedo’), Sopé Dìrísù (‘Gangs of London’), Amaka Okafor (‘Cadáveres’), Abbey Lee (‘Mad Max: Fury Road’), Dagmara Dominczyk (‘Succession’), Odessa Young (‘The Order’) y el ganador del Óscar Troy Kotsur (‘CODA’).

La dirección cuenta con nombres de peso como Justin Kurzel, Laura Linney y Benjamin Semanoff, que refuerzan el carácter sombrío y elegante de la serie.