Bono de $70.000 de ANSES: por qué el 26 de septiembre es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el pago extraordinario junto con las jubilaciones, además de detallar el calendario de pagos de este mes.







El calendario de pagos de septiembre concluye el 26 con los jubilados que superan la mínima. Pexels

El bono de $70.000 que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será depositado en septiembre de 2025 a los jubilados y pensionados alcanzados por la medida. La fecha del 26 de septiembre se destaca en el cronograma, ya que cierra el esquema de pagos para quienes superan la jubilación mínima.

Anses - Jubilación El bono está destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas. Pexels Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES El refuerzo está dirigido a los jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos, así como a quienes perciben hasta dos jubilaciones mínimas. También se incluye a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC). La medida se enmarca en la política de contención impulsada por el Gobierno Nacional, que busca atenuar el impacto de la inflación en los sectores de mayor vulnerabilidad.

Detalles del bono de ANSES para jubilados El monto extraordinario de $70.000 se acreditará de forma automática en la misma cuenta bancaria donde los titulares perciben su haber mensual. No es necesario realizar trámites adicionales ni inscribirse en programas especiales. Además, este beneficio es compatible con otros pagos de la Anses, como las asignaciones familiares y la Tarjeta Alimentar.

De cuánto es la jubilación mínima de ANSES en septiembre 2025 En septiembre de 2025 la jubilación mínima se ubica en $320.277, tras aplicarse un aumento del 1,90%, correspondiente a la variación de precios de julio calculada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esta suba se suma al bono, lo que refuerza los ingresos de los jubilados de menores recursos.

Bono de $70.000 de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 Jubilados que cobran la mínima DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados que superan la mínima DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre Anses - Jubilación El refuerzo se deposita automáticamente junto con los haberes y es compatible con otras prestaciones. Freepik Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre