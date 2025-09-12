Bono de $70.000 de ANSES: por qué el 26 de septiembre es una fecha clave

El bono de $70.000 que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será depositado en septiembre de 2025 a los jubilados y pensionados alcanzados por la medida. La fecha del 26 de septiembre se destaca en el cronograma, ya que cierra el esquema de pagos para quienes superan la jubilación mínima.
Anses - Jubilación
El bono está destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas.
Pexels
Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES
El refuerzo está dirigido a los jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos, así como a quienes perciben hasta dos jubilaciones mínimas. También se incluye a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC). La medida se enmarca en la política de contención impulsada por el Gobierno Nacional, que busca atenuar el impacto de la inflación en los sectores de mayor vulnerabilidad.
Detalles del bono de ANSES para jubilados
El monto extraordinario de $70.000 se acreditará de forma automática en la misma cuenta bancaria donde los titulares perciben su haber mensual. No es necesario realizar trámites adicionales ni inscribirse en programas especiales. Además, este beneficio es compatible con otros pagos de la Anses, como las asignaciones familiares y la Tarjeta Alimentar.
De cuánto es la jubilación mínima de ANSES en septiembre 2025
En septiembre de 2025 la jubilación mínima se ubica en $320.277, tras aplicarse un aumento del 1,90%, correspondiente a la variación de precios de julio calculada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esta suba se suma al bono, lo que refuerza los ingresos de los jubilados de menores recursos.