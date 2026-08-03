Un joven le pidió una foto a Pablo Aimar en una verdulería y la respuesta se hizo viral

Un usuario de TikTok expuso que recibió una particular contestación del ayudante de Lionel Scaloni en la Selección argentina tras encontrárselo casualmente en una calle.

Un joven expuso que se encontró casualmente con Pablo Aimar , integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección argentina , y se viralizó en las redes sociales después de contar la respuesta que recibió del exfutbolista después de pedirle que se tome una foto.

El usuario @gorras.cavs publicó una foto que se tomó junto a Aimar a la salida de una verdulería y expresó la contestación del exmediocampista cuando se lo cruzó. "No me digas 'Pablito' que te llevo 20 años" , escribió el joven en alusión a la reacción del miembro del staff de Scaloni y agregó: "Qué lindo encontrarte espontáneamente a un ídolo desde tu infancia".

La publicación, que se viralizó rápidamente, acumula casi 10.000 likes y generó las respuestas de otros usuarios. "¡Un crack!", "Fenómeno" y "Digan el barrio, me voy ya a vivir" fueron algunos comentarios en el posteo, el cual fue musicalizado con la canción Rezo por Vos, interpretada por Charly García y Luis Alberto Spinetta.

Aimar regresó a la Argentina después de la final del Mundial 2026 , en la que la albiceleste jugó con garra pero perdió 1-0 con España y no pudo defender el título conseguido en Qatar 2022. Tras el partido, el DT puso en duda su continuidad al frente del equipo cuando termine su contrato en diciembre, por lo que la permanencia del exmediocampista en el cuerpo técnico es una incógnita.

Las redes sociales se revolucionaron después de descubrir que el nombre de Emiliano "Dibu" Martínez y el apellido de Lionel Scaloni fueran utilizados en la película Un Comeback Salvaje para uno de los personajes principales. El clip del film se viralizó rápidamente y cientos de fanáticos de la Scaloneta comentaron por la inesperada coincidencia o guiño a la Selección argentina.

Se puede decir que Scaloni y el Dibu protagonizaron una película de comedia coreana, o algo parecido, los guionistas del film "Un comeback salvaje" que se estrenó hace unos días en Netflix eligieron a modo de guiño el apellido del director técnico y al aquero para llamar a uno de los personajes.

En el clip que compartieron varias cuentas, se puede ver como uno de los personajes interroga y golpea a otro, que al intervenir la policía muestra su pasaporte y aparece como "Emiliano Scaloni" un turista argentino que está de visita. "Soy argentino", grita en español el supuesto Emiliano Scaloni ante la cámara.

Un Comeback Salvaje es una película surcoreana de comedia musical escrita por Kim Chae-woo, dirigida por Son Jae-gon, y protagonizada por Gang Dong-won, Uhm Tae-goo, Park Ji-hyun y Oh Jung-se.

Desde la cuenta de Instagram @kdramaclub.arg comentaron al compartir el video: "¿Una mezcla entre el Dibu Martínez y Lionel Scaloni? Hasta el momento no hay una explicación oficial del director sobre el origen del nombre, pero para cualquier argentino la referencia es inevitable. ¿Fue un guiño a la Scaloneta o una increíble coincidencia?".