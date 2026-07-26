Con un solo gesto se volvió viral, lo transformó en meme y llegó a ser millonario considerado por Forbes Su creatividad y un estilo basado en el humor visual le permitieron conquistar audiencias de todo el mundo. La historia detrás de un fenómeno que transformó una idea simple en un éxito global. Por Agregar C5N en









Khaby Lame: on un solo gesto se volvió viral, lo transformó en meme y llegó a ser millonario considerado por Forbes.

Khaby Lame nació en Senegal y se crió en Italia, donde trabajó como operario en una fábrica antes de alcanzar la fama.

Tras perder su empleo en 2020, comenzó a crear contenido en TikTok con un estilo basado en gestos y expresiones faciales.

Sus videos, que no incluyen diálogos, lograron trascender las barreras del idioma y conquistaron a millones de usuarios en todo el mundo.

El movimiento con las manos que utiliza al finalizar sus publicaciones se convirtió en uno de los memes más reconocidos de internet. Con un solo gesto se volvió viral, lo transformó en meme y llegó a ser millonario considerado por Forbes: perdió su trabajo durante la pandemia y encontró en las redes sociales una oportunidad inesperada. Con videos simples y sin decir una sola palabra, logró conquistar a millones de personas y convertirse en uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo.

Antes de convertirse en una celebridad de internet, Khaby Lame llevaba una vida alejada de la fama. Nació en Dakar, Senegal, y siendo muy pequeño se mudó junto a su familia a Italia, donde creció en la localidad de Chivasso, cerca de Turín. Durante varios años trabajó como operario en una fábrica y llevaba una rutina similar a la de millones de personas. Sin embargo, su vida cambió por completo en 2020, cuando la crisis sanitaria provocó el cierre de numerosas actividades y perdió su empleo.

Ese momento marcó el comienzo de una historia que terminaría convirtiéndolo en uno de los influencers más reconocidos a nivel global. Lo que comenzó como una respuesta humorística a piezas virales terminó convirtiéndose en una marca reconocida a nivel internacional. Sin grandes producciones, efectos especiales ni discursos, logró construir una comunidad global apelando al humor, la sencillez y un gesto que hoy es uno de los memes más famosos de internet.

Cuál es la historia del joven que se hizo viral con un gesto que se volvió un meme Con más tiempo libre tras quedarse sin trabajo, Khaby Lame comenzó a publicar videos en TikTok. Al principio seguía las tendencias de la plataforma, pero poco después encontró un formato que lo diferenciaría del resto. Observó que muchos usuarios compartían clips en los que resolvían problemas cotidianos de maneras excesivamente complicadas. Entonces decidió responder con una propuesta completamente opuesta: mostrar la solución más sencilla posible utilizando únicamente expresiones faciales y un gesto con las manos, sin pronunciar una sola palabra.

Ese movimiento, acompañado por una mirada directa a la cámara, se convirtió rápidamente en su sello personal y comenzó a replicarse en millones de publicaciones alrededor del mundo. Uno de los principales motivos de su crecimiento fue que sus contenidos podían entenderse en cualquier lugar del planeta. Al eliminar el idioma como barrera, sus videos llegaron a personas de distintas culturas sin necesidad de traducciones o subtítulos. El humor visual y las situaciones cotidianas hicieron que su estilo trascendiera fronteras y multiplicara su popularidad. Con el paso de los meses, Lame acumuló miles de seguidores y pasó a ser uno de los perfiles con mayor alcance en la plataforma de entretenimiento.

View this post on Instagram El fenómeno dejó de limitarse a las redes sociales y comenzó a transformarse en un negocio global. Su imagen fue utilizada en campañas publicitarias, acuerdos comerciales y colaboraciones con marcas internacionales, mientras que su presencia digital se expandió hacia nuevos proyectos. Forbes lo destacó como una de las figuras más relevantes de la economía digital, reconocimiento que consolidó su lugar entre los creadores de contenido más influyentes y exitosos del mundo. En los últimos años, el creador diversificó sus actividades y comenzó a participar en proyectos relacionados con el cine, el entretenimiento y la inteligencia artificial. Parte de su estrategia consistió en autorizar el uso de su imagen para el desarrollo de versiones digitales capaces de reproducir sus expresiones y gestos mediante herramientas de IA. Además, su empresa Step Distinctive Limited fue adquirida por Rich Sparkle Holdings en una operación valuada en 975 millones de dólares, un acuerdo que incluyó derechos vinculados con su identidad digital y futuros desarrollos tecnológicos.