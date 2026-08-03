Una militante neofascista española hizo el saludo nazi frente a la embajada de Marruecos

La activista de extrema derecha Isabel Medina Peralta rompió una resolución judicial que ratificaba una condena a un año de prisión por incitación al odio y lanzó duras descalificaciones contra las autoridades durante una manifestación por la crisis migratoria de Ceuta.

La activista de extrema derecha Isabel Medina Peralta realizó el saludo nazi y rompió una notificación judicial este domingo frente a la embajada de Marruecos en Madrid , durante una manifestación convocada tras la reciente crisis migratoria en la ciudad de Ceuta .

Ante un grupo de simpatizantes, la joven líder de la organización neonazi NS Bastión Frontal destruyó la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ratificó su condena a un año de prisión por incitación al odio . Frente a la sede diplomática, Medina Peralta lanzó su provocación contra las autoridades: "Pueden ir preparando la siguiente sentencia, porque esta nos la pasamos por el forro de los cojones" .

La pena confirmada en 2025 derivó de sus declaraciones durante una marcha previa en 2021, oportunidad en la que usó consignas como "muerte al invasor" y afirmó que el fenómeno no era inmigración, sino "una invasión" . Curiosas apreciaciones de una joven de 24 años, de marcados rasgos árabes, y portadora de un apellido de raíz árabe como lo es Medina .

La Justicia concluyó que sus palabras buscaban "denigrar al colectivo de inmigrantes marroquíes y despertar la hostilidad hacia ellos" .

Esta es la neonazi Isabel Peralta. Alemania le prohibió la entrada en su país de por vida. Mientras, en España ha sido promocionada en medios de comunicación y a pesar de estar condenada a un año de prisión sigue campando a sus anchas delante de la Policía Nacional sin actuar. pic.twitter.com/5vtH0xy9Yu

La protesta de este domingo ocurrió tras la llegada masiva de miles de personas a las fronteras de Ceuta en los últimos días. En ese escenario de tensión, Medina Peralta criticó el accionar de las fuerzas de seguridad y repudió las investigaciones abiertas contra los asistentes a las marchas.

Los antecedentes de Isabel Medina Peralta incluyen fallos judiciales y una prohibición de ingreso a Alemania

Las autoridades de Alemania detuvieron a Medina Peralta en el aeropuerto de Frankfurt en marzo de 2022, cuando la joven intentó ingresar a ese país. Durante la inspección del equipaje, los agentes descubrieron que la militante transportaba una bandera nazi y un ejemplar del libro "Mi lucha", de Adolf Hitler.

Ante los efectivos germanos, la activista alegó que esos elementos respondían a un "interés personal en la historia alemana". Sin embargo, la policía rechazó su justificación, la expulsó de forma inmediata del territorio y le impuso una prohibición de entrada de por vida.

El episodio vivido frente a la embajada en Madrid sumó un nuevo incidente a su historial de agresiones públicas. Además del año de cárcel por provocar la discriminación y el odio, la sentencia dictada en España incluyó una multa de 1.080 euros y la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.