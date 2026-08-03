3 de agosto de 2026 Inicio
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Una militante neofascista española hizo el saludo nazi frente a la embajada de Marruecos

La activista de extrema derecha Isabel Medina Peralta rompió una resolución judicial que ratificaba una condena a un año de prisión por incitación al odio y lanzó duras descalificaciones contra las autoridades durante una manifestación por la crisis migratoria de Ceuta.

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Isabel Medina Peralta

Isabel Medina Peralta, la joven de apellido árabe que acusa de "invasores" a los inmigrantes marroquíes.

La activista de extrema derecha Isabel Medina Peralta realizó el saludo nazi y rompió una notificación judicial este domingo frente a la embajada de Marruecos en Madrid, durante una manifestación convocada tras la reciente crisis migratoria en la ciudad de Ceuta.

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Ante un grupo de simpatizantes, la joven líder de la organización neonazi NS Bastión Frontal destruyó la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ratificó su condena a un año de prisión por incitación al odio. Frente a la sede diplomática, Medina Peralta lanzó su provocación contra las autoridades: "Pueden ir preparando la siguiente sentencia, porque esta nos la pasamos por el forro de los cojones".

La pena confirmada en 2025 derivó de sus declaraciones durante una marcha previa en 2021, oportunidad en la que usó consignas como "muerte al invasor" y afirmó que el fenómeno no era inmigración, sino "una invasión". Curiosas apreciaciones de una joven de 24 años, de marcados rasgos árabes, y portadora de un apellido de raíz árabe como lo es Medina.

La Justicia concluyó que sus palabras buscaban "denigrar al colectivo de inmigrantes marroquíes y despertar la hostilidad hacia ellos".

La protesta de este domingo ocurrió tras la llegada masiva de miles de personas a las fronteras de Ceuta en los últimos días. En ese escenario de tensión, Medina Peralta criticó el accionar de las fuerzas de seguridad y repudió las investigaciones abiertas contra los asistentes a las marchas.

Los antecedentes de Isabel Medina Peralta incluyen fallos judiciales y una prohibición de ingreso a Alemania

Las autoridades de Alemania detuvieron a Medina Peralta en el aeropuerto de Frankfurt en marzo de 2022, cuando la joven intentó ingresar a ese país. Durante la inspección del equipaje, los agentes descubrieron que la militante transportaba una bandera nazi y un ejemplar del libro "Mi lucha", de Adolf Hitler.

Ante los efectivos germanos, la activista alegó que esos elementos respondían a un "interés personal en la historia alemana". Sin embargo, la policía rechazó su justificación, la expulsó de forma inmediata del territorio y le impuso una prohibición de entrada de por vida.

El episodio vivido frente a la embajada en Madrid sumó un nuevo incidente a su historial de agresiones públicas. Además del año de cárcel por provocar la discriminación y el odio, la sentencia dictada en España incluyó una multa de 1.080 euros y la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

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