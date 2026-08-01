Qué fue de la vida de Carlos Roa, el exarquero que tuvo un paso histórico por la Selección Argentina Su carrera no solo quedó marcada por sus atajadas sino también por decisiones personales que sorprendieron al mundo del fútbol. Agregar C5N en









El ex-arquero que fue figura con la Selección tuvo una carrera poco convencional. TyC Sports

Carlos Roa tuvo una destacada carrera en el fútbol argentino y luego dio el salto al fútbol europeo.

Su carrera alcanzó un punto de máxima repercusión tras su actuación en el Mundial de Francia 1998.

Una decisión personal cambió el rumbo de su trayectoria cuando atravesaba su mejor momento deportivo.

Tras superar distintos desafíos, el exfutbolista continuó ligado al fútbol desde una nueva función. Carlos "Lechuga" Roa dejó una huella importante en el fútbol argentino y en la Selección por su seguridad bajo los tres palos. Tras destacarse en clubes como Racing, Lanús y Mallorca de España, alcanzó reconocimiento internacional por su actuación en el Mundial de Francia 1998, donde fue una de las grandes figuras del equipo dirigido por Daniel Passarella.

Uno de los momentos más recordados de su carrera llegó en los octavos de final de aquella Copa del Mundo. En la definición por penales frente a Inglaterra, el arquero atajó el remate de David Batty y fue determinante para que la Argentina avanzara a la siguiente ronda. Esa actuación lo consolidó como uno de los jugadores más destacados del seleccionado en ese torneo.

El arquero contuvo el penal de Batty y le dio la clasificación a la Selección. TyC Sports El gran nivel que mostró también lo convirtió en una de las figuras del Mallorca, con el que conquistó la Supercopa de España, fue subcampeón de la Recopa de Europa y obtuvo el Trofeo Zamora al arquero menos goleado de la Liga española. En ese contexto, el Manchester United lo tenía como principal candidato para reemplazar a Peter Schmeichel, pero una decisión inesperada cambió el rumbo de su carrera.

Qué fue de la vida de Carlos Roa En 1999, cuando atravesaba el mejor momento de su trayectoria, Roa decidió retirarse del fútbol profesional por motivos religiosos. Fiel a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, optó por priorizar sus creencias y se instaló junto a su familia en Villa de Soto, Córdoba. Meses después regresó al Mallorca, aunque ya no logró recuperar el lugar que había ocupado antes de su pausa.

Le puso pausa a su carrera en el mejor momento por su religión. Diario AS Más adelante continuó su carrera en el Albacete, donde consiguió el ascenso a la Primera División de España. Sin embargo, en 2004 volvió a enfrentar un desafío mucho más complejo cuando fue diagnosticado con un cáncer testicular avanzado. Tras una cirugía, varios meses de quimioterapia y un largo proceso de recuperación, logró superar la enfermedad.