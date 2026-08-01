IR A
IR A

Qué fue de la vida de Carlos Roa, el exarquero que tuvo un paso histórico por la Selección Argentina

Su carrera no solo quedó marcada por sus atajadas sino también por decisiones personales que sorprendieron al mundo del fútbol.

El ex-arquero que fue figura con la Selección tuvo una carrera poco convencional.

El ex-arquero que fue figura con la Selección tuvo una carrera poco convencional.

TyC Sports
  • Carlos Roa tuvo una destacada carrera en el fútbol argentino y luego dio el salto al fútbol europeo.
  • Su carrera alcanzó un punto de máxima repercusión tras su actuación en el Mundial de Francia 1998.
  • Una decisión personal cambió el rumbo de su trayectoria cuando atravesaba su mejor momento deportivo.
  • Tras superar distintos desafíos, el exfutbolista continuó ligado al fútbol desde una nueva función.

Carlos "Lechuga" Roa dejó una huella importante en el fútbol argentino y en la Selección por su seguridad bajo los tres palos. Tras destacarse en clubes como Racing, Lanús y Mallorca de España, alcanzó reconocimiento internacional por su actuación en el Mundial de Francia 1998, donde fue una de las grandes figuras del equipo dirigido por Daniel Passarella.

Colegas, autoridades y fanáticos de todo el mundo se sumaron a las despedidas tras conocerse la noticia.
Te puede interesar:

Trágica muerte: perdió la vida un reconocido actor tras sufrir un accidente en moto

Uno de los momentos más recordados de su carrera llegó en los octavos de final de aquella Copa del Mundo. En la definición por penales frente a Inglaterra, el arquero atajó el remate de David Batty y fue determinante para que la Argentina avanzara a la siguiente ronda. Esa actuación lo consolidó como uno de los jugadores más destacados del seleccionado en ese torneo.

El arquero contuvo el penal de Batty y le dio la clasificación a la Selección.

El arquero contuvo el penal de Batty y le dio la clasificación a la Selección.

El gran nivel que mostró también lo convirtió en una de las figuras del Mallorca, con el que conquistó la Supercopa de España, fue subcampeón de la Recopa de Europa y obtuvo el Trofeo Zamora al arquero menos goleado de la Liga española. En ese contexto, el Manchester United lo tenía como principal candidato para reemplazar a Peter Schmeichel, pero una decisión inesperada cambió el rumbo de su carrera.

Qué fue de la vida de Carlos Roa

En 1999, cuando atravesaba el mejor momento de su trayectoria, Roa decidió retirarse del fútbol profesional por motivos religiosos. Fiel a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, optó por priorizar sus creencias y se instaló junto a su familia en Villa de Soto, Córdoba. Meses después regresó al Mallorca, aunque ya no logró recuperar el lugar que había ocupado antes de su pausa.

Le puso pausa a su carrera en el mejor momento por su religión.

Le puso pausa a su carrera en el mejor momento por su religión.

Más adelante continuó su carrera en el Albacete, donde consiguió el ascenso a la Primera División de España. Sin embargo, en 2004 volvió a enfrentar un desafío mucho más complejo cuando fue diagnosticado con un cáncer testicular avanzado. Tras una cirugía, varios meses de quimioterapia y un largo proceso de recuperación, logró superar la enfermedad.

Luego de vencer el cáncer, el ex-arquero regresó a la actividad profesional para disputar su última etapa como futbolista en Olimpo de Bahía Blanca durante la temporada 2005-2006. Después de retirarse de manera definitiva decidió mantenerse vinculado al fútbol como entrenador de arqueros, integrando durante varios años los cuerpos técnicos encabezados por Matías Almeyda.

Su último trabajo como entrenador de arqueros fue en AEK Atenas.

Su último trabajo como entrenador de arqueros fue en AEK Atenas.

Su último trabajo conocido fue en el AEK Atenas de Grecia, donde permaneció hasta mayo de 2025 junto al entrenador argentino. Desde entonces mantiene un perfil bajo, alejado de la exposición mediática, mientras sigue siendo recordado por su histórica actuación con la Selección Argentina en el Mundial de Francia 1998.

Noticias relacionadas

Menos Multiverso y más similar a los cómics: la cuarta parte de la saga promete un Peter Parker mucho más humano.

"Spider-Man: Un nuevo día": ¿cómo es la nueva película de Marvel protagonizada por Tom Holland?

play

Ducatenzeiler sobre las teorías conspirativas del Mundial: "Los jugadores mandaron mensajes encriptados"

últimas noticias

El relato del golden retriever conquistó a miles de usuarios por transmitir tranquilidad, convivencia y una conexión con la madre tierra.

Este perro cambió la vida de ciudad por el campo y se hizo viral por su relación con el resto de los animales

Hace 29 minutos
Especialistas en limpieza destacan un método fácil de aplicar que puede marcar la diferencia en el cuidado diario de las prendas.

Con papel de aluminio podés mejorar los lavados de tu ropa: cómo es el truco casero

Hace 30 minutos
El ex-arquero que fue figura con la Selección tuvo una carrera poco convencional.

Qué fue de la vida de Carlos Roa, el exarquero que tuvo un paso histórico por la Selección Argentina

Hace 33 minutos
Feriado el lunes 3 de agosto: ¿a quiénes alcanza?

Será feriado el lunes 3 de agosto en 2026: a qué se debe y quiénes tienen fin de semana largo

Hace 36 minutos
Con este método vas a aprovechar al máximo el coliflor.

Este es el truco para aprovechar el coliflor y que no invada toda tu comida

Hace 37 minutos