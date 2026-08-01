1 de agosto de 2026 Inicio
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Este perro cambió la vida de ciudad por el campo y se hizo viral por su relación con el resto de los animales

Santi, un golden retriever, acumula miles de reproducciones en TikTok con videos que muestran su rutina y la convivencia con otros animales.

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El relato del golden retriever conquistó a miles de usuarios por transmitir tranquilidad

El relato del golden retriever conquistó a miles de usuarios por transmitir tranquilidad, convivencia y una conexión con la madre tierra.

  • Santi, un golden retriever, se volvió popular en TikTok tras mudarse de la ciudad al campo.
  • Su dueño decidió cambiar de vida para ofrecerle un entorno más amplio y natural.
  • El perro se adaptó rápidamente a la vida rural y comenzó a explorar los espacios abiertos.
  • Su comportamiento amigable con otras especies sorprendió a miles de usuarios.

Este perro cambió la vida de ciudad por el campo y se hizo viral por su relación con el resto de los animales. Santi, un golden retriever, dejó atrás la vida urbana para mudarse al entorno natural junto a su dueño. Sus tiernos videos con gallinas, gansos, pollitos y un gato ya acumulan miles de reproducciones en TikTok.

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Las historias de mascotas que transforman su vida suelen despertar la atención en redes sociales, pero pocas lograron el impacto de Santi, el protagonista peludo que se volvió tendencia tras dejar el espacio urbano para comenzar una nueva etapa en la zona rural.

Todo comenzó cuando su dueño decidió mudarse a una casa rural para ofrecerle un entorno más amplio, rodeado de naturaleza y con mayor libertad. Lo que inicialmente fue una elección personal pronto se convirtió en un fenómeno en TikTok, donde comparte el día a día de su mascota a través de la cuenta The Little Cabin That Could.

Cómo es la historia viral del perro que cambió la vida de ciudad por el campo

En los primeros videos se puede ver cómo Santi explora los espacios abiertos, corre por el campo y se adapta rápidamente a un estilo de vida muy diferente al que llevaba en la ciudad. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la relación que desarrolló con los demás animales de la granja. En distintos videos aparece compartiendo momentos con gallinas, pollitos, gansos e incluso un gato, siempre con una actitud tranquila y amistosa.

Esa convivencia pacífica sorprendió a miles de personas, que destacaron la facilidad con la que el protagonista de la historia logró integrarse al nuevo entorno sin mostrar comportamientos agresivos ni conflictos con las otras especies. Con el paso de las semanas, la popularidad de Santi continuó aumentando y sus dueños aprovecharon la repercusión para participar en un concurso dedicado a mascotas, donde el golden retriever logró ubicarse entre los primeros puestos.

El objetivo de la iniciativa es utilizar esa visibilidad para mejorar las instalaciones del lugar donde viven y seguir compartiendo escenas cotidianas que muestran una vida en contacto con la naturaleza. El caso de Santi también refleja una tendencia que gana cada vez más espacio en las redes sociales: el interés por los estilos de vida rurales, el bienestar animal y los contenidos que muestran vínculos espontáneos entre mascotas y otros animales.

Más allá de su éxito en TikTok, el relato del golden retriever conquistó a miles de usuarios por transmitir tranquilidad, convivencia y una conexión con la madre tierra que muchos consideran inspiradora.

@the.littlecabinthatcould

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- LoFi Siberinyan

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