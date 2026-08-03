Iliana Calabró habló por primera vez sobre el delicado estado de salud de su novio: "Él es muy fuerte"

Luis De Stéfano está internado en terapia intensiva en un sanatorio de Capital con un cuadro grave. “Ya salió de varias, esta no va a ser la excepción”, explicó la actriz.

La actriz Iliana Calabró habló por primera vez, luego que se conociera el mal momento de salud que está atravesando su pareja, Luis De Stéfano, quien fue internado en un sanatorio de Capital. “Ya salió de varias, esta no va a ser la excepción” , se mostró esperanzada.

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Según trascendió en un principio, el empresario marmolero fue internado y quedó en terapia intensiva por un cuadro de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), que se deterioró con el correr de los días desde que fue ingresado al centro médico hace diez días. El viernes último, desde LAM aseguraron que el hombre estaba intubado y el equipo médico trabaja para estabilizarlo.

Ahora, la hija del comediante Juan Carlos Calabró se pronunció al respecto. Puro Show (El Trece) la encontró en la puerta de la Clínica Los Arcos, donde está internado De Stéfano, y lo primero que hizo fue agradecer “a todos por preocuparse”. “Él es muy fuerte, ya salió de varias, así que esta no va a ser la excepción”, aseguró.

Al mismo tiempo, confirmó que el hombre, su pareja desde hace tres años, padece de dicha enfermedad “desde hace muchos años” y especificó que “con estos antecedentes, una neumonía fue lo que complicó su cuadro”. De igual modo, llevó tranquilidad al asegurar que durante el fin de semana mejoró: "Tuvo levemente una mejoría".

Sin embargo, cuando fue consultado si se encontraba entubado, Iliana trató de esquivar la respuesta y aprovechó para despedirse al explicar que se iba en busca del nuevo parte médico.

Iliana Calabró habló en #PuroShow sobre la salud de su pareja. pic.twitter.com/mnm5XIQNQX — Puro Show (@puroshowok) August 3, 2026

Calabró y De Stefano comenzaron su relación en 2023, cuando la doctora Ana Rosenfeld hizo de “celestina” y concretó el primer encuentro entre ambos. Desde ese momento, la pareja no se separó al punto que ya estaban apostando a la convivencia.

El novio de Iliana Calabró está internado con un cuadro delicado de salud

La notica de la internación del novio de Iliana Calabró la dieron a conocer este viernes en LAM, programa conducido por Ángel De Brito y dieron detalles de cómo se encontraba hasta ese momento el empresario Luis De Stéfano.

El panelista Pepe Ochoa explicó que se encontraba internado “en terapia intensiva y muy grave”. “Su estado es delicado y están trabajando para estabilizarlo. Vive un momento crítico”, especificó.

La EPOC es una enfermedad respiratoria crónica que obstruye progresivamente el flujo de aire hacia los pulmones. En los casos más severos, cuando la capacidad respiratoria del paciente se ve comprometida, se recurre a la ventilación mecánica invasiva.