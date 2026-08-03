IR A
IR A

Iliana Calabró habló por primera vez sobre el delicado estado de salud de su novio: "Él es muy fuerte"

Luis De Stéfano está internado en terapia intensiva en un sanatorio de Capital con un cuadro grave. “Ya salió de varias, esta no va a ser la excepción”, explicó la actriz.

Luis De Stefano padece desde hace tiempo un cuadro de EPOC.

Luis De Stefano padece desde hace tiempo un cuadro de EPOC.

La actriz Iliana Calabró habló por primera vez, luego que se conociera el mal momento de salud que está atravesando su pareja, Luis De Stéfano, quien fue internado en un sanatorio de Capital. “Ya salió de varias, esta no va a ser la excepción”, se mostró esperanzada.

Los trabajos de Pablo Jesús Gatto como actor y director fueron reconocidos con importantes premios.
Te puede interesar:

Este actor argentino llegó a Estados Unidos sin saber inglés pero alcanzó a ser nominado a un premio de Broadway: quien es

Según trascendió en un principio, el empresario marmolero fue internado y quedó en terapia intensiva por un cuadro de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), que se deterioró con el correr de los días desde que fue ingresado al centro médico hace diez días. El viernes último, desde LAM aseguraron que el hombre estaba intubado y el equipo médico trabaja para estabilizarlo.

Ahora, la hija del comediante Juan Carlos Calabró se pronunció al respecto. Puro Show (El Trece) la encontró en la puerta de la Clínica Los Arcos, donde está internado De Stéfano, y lo primero que hizo fue agradecer “a todos por preocuparse”. “Él es muy fuerte, ya salió de varias, así que esta no va a ser la excepción”, aseguró.

Al mismo tiempo, confirmó que el hombre, su pareja desde hace tres años, padece de dicha enfermedad “desde hace muchos años” y especificó que “con estos antecedentes, una neumonía fue lo que complicó su cuadro”. De igual modo, llevó tranquilidad al asegurar que durante el fin de semana mejoró: "Tuvo levemente una mejoría".

Sin embargo, cuando fue consultado si se encontraba entubado, Iliana trató de esquivar la respuesta y aprovechó para despedirse al explicar que se iba en busca del nuevo parte médico.

Calabró y De Stefano comenzaron su relación en 2023, cuando la doctora Ana Rosenfeld hizo de “celestina” y concretó el primer encuentro entre ambos. Desde ese momento, la pareja no se separó al punto que ya estaban apostando a la convivencia.

El novio de Iliana Calabró está internado con un cuadro delicado de salud

La notica de la internación del novio de Iliana Calabró la dieron a conocer este viernes en LAM, programa conducido por Ángel De Brito y dieron detalles de cómo se encontraba hasta ese momento el empresario Luis De Stéfano.

El panelista Pepe Ochoa explicó que se encontraba internado “en terapia intensiva y muy grave”. “Su estado es delicado y están trabajando para estabilizarlo. Vive un momento crítico”, especificó.

La EPOC es una enfermedad respiratoria crónica que obstruye progresivamente el flujo de aire hacia los pulmones. En los casos más severos, cuando la capacidad respiratoria del paciente se ve comprometida, se recurre a la ventilación mecánica invasiva.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Colegas, autoridades y fanáticos de todo el mundo se sumaron a las despedidas tras conocerse la noticia.

Trágica muerte: perdió la vida un reconocido actor tras sufrir un accidente en moto

Menos Multiverso y más similar a los cómics: la cuarta parte de la saga promete un Peter Parker mucho más humano.

"Spider-Man: Un nuevo día": ¿cómo es la nueva película de Marvel protagonizada por Tom Holland?

play

Ducatenzeiler sobre las teorías conspirativas del Mundial: "Los jugadores mandaron mensajes encriptados"

últimas noticias

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, martes 4 de agosto

Hace 8 minutos
La habilitación del tendido permitirá trasladar productos agrícolas, cemento y pasta de celulosa entre ambas naciones.

Rehabilitan un histórico cruce ferroviario entre Argentina y Brasil tras casi una década de inactividad

Hace 27 minutos
play
Shakira y Antonio de la Rúa estuvieron juntos desde 2000 hasta 2010.

Shakira y Antonio de la Rúa se reencontraron después de 16 años: ¿romance en puerta?

Hace 35 minutos
La influencer confesó cómo será la operación a la que se someterá próximamente.

La cirugía estética que se va a hacer Coty Romero: "Tengo 100% ganas de hacerlo"

Hace 44 minutos
El riesgo país se situó a la baja.

El riesgo país bajó cerca de los 410 puntos y los bonos en dólares subieron hasta 1,1%

Hace 1 hora