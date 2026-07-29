29 de julio de 2026 Inicio
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Cuál podría ser la sanción de la FIFA para la Selección argentina por los incidentes en el Mundial 2026

La FIFA abrió un expediente contra tres jugadores de la Selección argentina, un integrante del cuerpo técnico y la AFA por supuestas infracciones a los artículos 13, 14, 15 y 17. Qué dice el Código Disciplinario.

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La bandera Las Malvinas son argentinas fue arrojada desde la tribuna a la cancha.

La bandera "Las Malvinas son argentinas" fue arrojada desde la tribuna a la cancha.

Reuters

El Comité Disciplinario de la FIFA inició una investigación contra Leandro Paredes, Thiago Almada, Nahuel Molina y Roberto Ayala por los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026 contra España, y otra contra la AFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" y los cantos que reivindican la soberanía de Argentina sobre las islas, entre otras supuestas infracciones.

Las Malvinas son argentinas, la bandera que desplegó la Selección argentina.
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La FIFA abrió un expediente a la Selección por la bandera de Malvinas y los incidentes en la final

La Fédération Internationale de Football Association busca determinar si se incumplieron los artículos 13, 14, 15 y 17 del Código Disciplinario, donde además se establecen las sanciones que se deben aplicar en cada caso. También investigará al jugador español Pablo Páez Gavira, conocido como Gavi, por "conducta antideportiva".

Todos los involucrados ya fueron notificados y tendrán la posibilidad de presentar sus descargos antes de que la Comisión Disciplinaria adopte una resolución definitiva sobre cada caso.

Paredes enfrenta "tres cargos" por "agresión", según el informe de la FIFA. En el Código Disciplinario esta infracción aparece en el artículo 14, apartado 1, inciso i: "Al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (se incluye propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido".

En el apartado tres del mismo artículo se aclara que si la sanción es por partido "solo se computarán a efectos de la ejecución de la suspensión los partidos efectivamente disputados por el equipo correspondiente". Es decir, el castigo se debería aplicar a su tiempo en la Selección argentina, no en Boca Juniors.

Molina será investigado por "dos cargos, uno consumado y otro en intento" por "agresión" y "un cargo" por "conducta antideportiva", tipificado en el mismo artículo, apartado 1 inciso b: "Al menos un partido o un periodo de tiempo adecuado por conducta antideportiva hacia un adversario o cualquier otra persona que no sea un oficial de partido". El tercer investigado por "conducta antideportiva" es Almada, también por "un cargo".

Ayala solo será investigado por "un cargo" por "agresión" a raíz de su cruce con Dani Olmo. Por lo tanto, los más complicados son el futbolista xeneize y el defensor del Atlético Madrid.

Cómo podría sancionar la FIFA a la AFA por la bandera de Malvinas

La FIFA abrió procedimientos contra la AFA por la utilización de un evento deportivo para realizar manifestaciones de carácter no deportivo (artículo 13, apartado 2, inciso c), por conducta inadecuada por parte del equipo (artículo 14, apartado 5), por discriminación y agresiones racistas (artículo 15) y por alteración del orden y la seguridad en los partidos (artículo 17).

El artículo 13 determina que "podrán imponerse medidas disciplinarias"; sin embargo, no define la obligatoriedad de que quien cometa la infracción sea sancionado, sino que da la opción. Como antecedente, en el Mundial 2014, cuando el equipo salió con un banner de "Las Malvinas son argentinas", la FIFA sancionó a la AFA con una multa económica.

Chiqui Tapia, presidente de la AFA, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Chiqui Tapia, presidente de la AFA, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

En cuanto al artículo 14 apartado 5, también se plantea la posibilidad y no la obligatoriedad de disciplinar a la federación o club correspondiente. Aún así, el Anexo del Código Disciplinario plantea multas económicas para el "empleo de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir mensajes improcedentes en un evento deportivo" que van desde u$s5.000 a u$s20.000.

El artículo 15 se titula Discriminación y agresiones racistas y regula cómo disciplinar a las federaciones con hinchadas que discriminan o son racistas. "Si uno o más seguidores de una selección" adoptan el comportamiento de atentar "contra la dignidad o la integridad de un país, una persona o un colectivo de personas", se puede aplicar una multa de al menos u$s20.000 y "la disputa de un partido con un número limitado de espectadores".

"Se podrá imponer una multa de una cuantía máxima de u$s5.000.000 en caso de una agresión racista contra un jugador, miembro del equipo arbitral, entrenador, integrante del cuerpo técnico u otra persona que desempeñe un cargo oficial en un partido", sostiene el Código Disciplinario de la FIFA.

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