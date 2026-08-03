La cirugía estética que se va a hacer Coty Romero: "Tengo 100% ganas de hacerlo" La mediática compartió el proceso previo a su intervención, explicó por qué tomó la decisión y reveló todos los detalles. Agregar C5N en









La influencer confesó cómo será la operación a la que se someterá próximamente. Redes Sociales

La ex Gran Hermano, Coty Romero volvió a instalarse en el centro de la escena mediática tras revelar que se someterá a una cirugía estética para colocarse implantes mamarios, una decisión que, según explicó, venía analizando desde hace más de dos años.

La influencer correntina compartió con sus seguidores el recorrido hacia la consulta médica y mostró parte del proceso previo a la intervención, dejando en claro que se trata de una elección completamente meditada. Inclusive, al pie del video que compartió en Instagram, escribió: "Me voy a poner bubis con el mejor obvio @drfernandezdiciervo".

Su testimonio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a comentar el cambio físico que está por realizar. Tal es así que, con el estilo espontáneo que la caracteriza, Coty inició el video mientras se dirigía al consultorio del especialista. "Acompáñenme a mi turno con el doctor para elegir unas lolas", expresó entre risas, antes de reconocer la emoción que siente por esta nueva etapa. Minutos después agregó: "Estoy re ansiosa, estoy pensando cómo va a ser la silicona que me voy a poner", reflejando el entusiasmo con el que vive los preparativos de la operación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Constanza Romero (@cotyrommero) Durante la consulta, la ex participante del reality mostró distintos modelos de implantes y explicó cómo fue el proceso de elección. Fiel a su personalidad, bromeó mientras manipulaba las prótesis: "Estoy inspeccionando las distintas siliconas que había porque yo todo lo tengo que tocar". Además, recordó que esta decisión no surgió de un día para otro: "Hace dos años había visitado al doctor con la intención de ponerme pechos, pero no estaba completamente decidida como ahora". Esa comparación marcó el cambio de postura que experimentó con el paso del tiempo.

La frase que terminó de confirmar su decisión llegó al cierre de la consulta. "Ahora tengo 100% ganas de hacerlo", aseguró Coty Romero, quien también destacó que el médico le explicó en detalle "el tamaño, las técnicas utilizadas y la ubicación" de los implantes antes de avanzar con la intervención. La influencer reconoció, además, que elegir el volumen adecuado fue una tarea complicada debido a su indecisión, aunque dejó entrever que la cirugía ya forma parte de sus próximos proyectos personales.

Qué fue de la vida de Coty Romero tras Gran Hermano Después de su explosiva participación en Gran Hermano, Coty Romero logró transformar la enorme popularidad obtenida en el reality en una carrera consolidada como influencer, modelo y figura de los medios. Con millones de seguidores en redes sociales, convirtió su vida cotidiana en un contenido permanente donde comparte proyectos laborales, viajes, relaciones sentimentales y decisiones personales como la cirugía estética que ahora planea realizarse. Coty sigue sumando trabajos en los medios y en sus redes sociales. Redes Sociales En los últimos meses, la correntina también fue noticia por su participación en el reality español La cárcel de los gemelos, experiencia que terminó de manera abrupta tras una expulsión disciplinaria. Luego de abandonar el programa, explicó públicamente su postura y afirmó: "No podía quedarme ni un día más", una declaración que alimentó el debate entre sus seguidores y volvió a colocar su nombre entre las principales tendencias del espectáculo argentino. En paralelo, Coty continuó mostrando diferentes aspectos de su vida privada. Durante 2026 habló abiertamente de sus sentimientos y reconoció que volvió a abrirse al amor. "Estoy abierta a lo que venga porque a mí me encanta estar enamorada", sostuvo recientemente, dejando en evidencia que, más allá de las polémicas televisivas, atraviesa una etapa enfocada tanto en sus vínculos personales como en nuevos desafíos profesionales.