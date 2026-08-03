Las transferencias discrecionales del Gobierno a las provincias cayeron 68% interanual en julio

Ya se acumulan siete meses consecutivos en retroceso este año en comparación con 2025, según el último informe de Politikon Chaco elaborado con datos del INDEC y Presupuesto Abierto.

El Gobierno giró $98.611 millones a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires durante julio, lo que implicó una caída interanual real de 68,1% en comparación con el mismo mes de 2025. En cada uno de los primeros siete meses de 2026 se registraron caídas tomando como referencia el año anterior.

El informe de Politikon Chaco , elaborado en base a datos de Presupuesto Abierto e INDEC, muestra una fuerte contracción de los fondos discrecionales que reciben los distritos y consolidó a julio como el peor séptimo mes del año desde, al menos, 2005 . La estimación también contempla una inflación de 1,9% para ese mes.

Durante julio, tres conceptos explicaron alrededor del 80% de los recursos distribuidos : la universalización de la jornada extendida, los aportes del Tesoro Nacional y las transferencias a cajas previsionales provinciales. Así que las transferencias que todavía se realizan están acotadas a sectores muy específicos.

Uno de los datos relevantes del mes fue el regreso de los aportes del Tesoro , luego de que no se registraran distribuciones durante mayo y junio. En julio se giraron $30.000 millones a seis provincias: Misiones, Entre Ríos, Catamarca, Jujuy, Santa Fe y Córdoba , con $5.000 millones para cada una.

Sin embargo, el monto distribuido quedó muy por debajo de los recursos que ingresaron al fondo. En julio, el Fondo ATN recaudó $114.193 millones , así que los $30.000 millones girados representaron apenas el 26,3% de los recursos constituidos durante el mes.

Entre enero y julio, el fondo recaudó $690.851 millones y distribuyó $151.000 millones, equivalente al 21,9% de lo recaudado. De esta manera, hay $539.851 millones que el Gobierno le retuvo a las provincias en los impuestos coparticipables y no fueron repartidos entre los distritos.

Provincia por provincia, cómo estuvieron repartidas las transferencias discrecionales en julio

Provincia de Buenos Aires (PBA) recibió $19.181 millones en julio, equivalentes al 19,5% del total. Casi la totalidad de esos recursos estuvo vinculada con la jornada extendida, que explicó el 95% de los fondos recibidos por la provincia.

En segundo lugar se ubicó La Pampa, con $10.184 millones y el 10,3% del total. En este caso, prácticamente todos los recursos correspondieron a transferencias a su caja previsional. Santa Fe, con $10.099 millones y una participación del 10,2%, completó el podio.

Politikon Chaco con datos de INDEC y Presupuesto Abierto

Más atrás quedaron Córdoba, con el 8,1%; Entre Ríos, con el 6,9%; y Catamarca, con el 6,3%. En conjunto, estas seis jurisdicciones concentraron el 61% de todos los recursos distribuidos durante julio.

La contracara estuvo en San Juan, La Rioja y Santiago del Estero, cuyos niveles de participación individual fueron inferiores al 0,3% del total mensual.

Axel Kicillof advirtió que Javier Milei está extorsionando a los gobernadores para suspender las PASO

Axel Kicillof advirtió que el presidente Javier Milei utilizará el "método extorsivo" para que el Congreso suspenda las elecciones PASO, a partir de negociar transferencias de fondos con los gobernadores, y "mejorar sus posibilidades electorales". Además, el gobernador de la provincia de Buenos Aires alertó que el superávit "es casi idéntico en magnitud a los recursos que perdieron las provincias".

"Para Milei, gobernar es exclusivamente lograr su propia reelección", definió el economista este domingo en su columna de opinión en el diario cordobés La Voz del Interior y, sobre la "extorsión", explicó: "Es un mecanismo tan sencillo como perverso: te devuelvo (o te presto) una parte de los fondos que antes te quité, pero solo si votás las leyes que necesito".

La Noticia Web

Kicillof negó que Milei quiera suspender las PASO para "ahorrar recursos, fortalecer la democracia o mejorar la calidad del sistema electoral" y remarcó: "Se trata, simplemente, de modificar las reglas de juego en función de su propia conveniencia política".

Además, el peronista advirtió que el Gobierno le debe $47 billones totales a los 24 Ejecutivos distritales, así que cuenta con recursos para llevar adelante el "método extorsivo".