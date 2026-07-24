24 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Denuncian a España por hacer trampa en el Mundial 2026: el escándalo que sacude a la FIFA

El Grupo de Copenhague, que monitorea la integridad de las competencias, elevó alertas en dos partidos por movimientos inusuales y se encendió la polémica.

Por
Ferrán Torres tras anotar el 1-0 de España en la final del Mundial 2026.

Ferrán Torres tras anotar el 1-0 de España en la final del Mundial 2026.

X @i3merz

La Selección de España derrotó a Argentina en la final del Mundial 2026 en buena ley, pero el Grupo de Copenhague, el cual monitorea la integridad de las competencias, alertó por dos partidos donde detectaron movimientos millonarios respecto al mercado de apuestas.

GO! ASSISTANCE
Te puede interesar:

Cinco ciudades, una hinchada: el recorrido de la GO! ASSISTANCE por el Mundial 2026

El medio estadounidense The Athletic fue quien explicó que los dos casos que involucran a España son del empate sin goles ante Cabo Verde y el gol anulado a Ferrán Torres en el partido ante Arabia Saudita.

En el primero, se registró un movimiento de u$s4,8 millones en una plataforma muy popular apostados a que España no conseguiría la victoria, una cifra que despertó las alarmas de los investigadores. En el segundo caso, la revisión del VAR se extendió durante casi tres minutos y medio y generó actividad inusual en los mercados de apuestas.

En cuanto a apuestas a nivel Mundial, el resultado dio u$s240.000 millones, el doble que sucedió en Qatar 2026.

Qué otros episodios encendieron una alerta amarilla durante el Mundial 2026

De acuerdo con The Athletic, el organismo mencionado supervisó los 104 partidos disputados durante el Mundial, aunque 15 encuentros fueron sometidos a una vigilancia especial y se emitieron siete "alertas amarillas" por posibles irregularidades.

Se investigan también otros incidentes, entre ellos la tarjeta roja mostrada a Themba Zwane, de Sudáfrica, a los 84 minutos del debut frente a México.

Otro de los casos bajo análisis involucra al delantero estadounidense Folarin Balogun. El 2 de julio, una popular plataforma de apuestas abrió un mercado para apostar sobre si el atacante estaría disponible para enfrentar a Bélgica, luego de haber sido expulsado frente a Bosnia y Herzegovina.

Tres días más tarde, la FIFA confirmó que la sanción había sido suspendida y que el futbolista podía jugar. Según el informe, no ocurrió lo mismo con ninguno de los otros 14 expulsados del torneo, por lo que el Grupo de Copenhague solicitó una explicación formal a la FIFA. Hasta el momento, ni el organismo ni la plataforma de apuestas respondieron a la consulta del medio estadounidense.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Un taller de Boedo imprime gratis la bandera de Malvinas que la Selección desplegó en el Mundial 2026

España es el campeón del mundo hasta 2030.

Investigan dos partidos de la Selección de España en el Mundial 2026 por apuestas millonarias inusuales

El exjugador trabajó fue comentarista en el Mundial 2026 para la transmisión de Telefe.

Después del dramático robo en la casa de Wanda Nara, Maxi López se reencontró con sus hijos

El titular de FIFA envió un mensaje para los jugadores, técnicos y la hinchada de Argentina.

Infantino felicitó a Chiqui Tapia tras el subcampeonato de la Argentina: "Tienen un futuro prometedor"

La actriz remarcó la contradicción de quienes critican a la Argentina pero se benefician del público local.

Jimena Barón defendió al país tras los ataques contra Argentina: "Bien que cuando necesitan buen público, nos eligen"

Kempes reconoció que el rendimiento del equipo no estuvo a la altura de presentaciones anteriores.

Contundente: Kempes dijo lo que piensa sobre las teorías conspirativas de la final del Mundial 2026

Rating Cero

Todo mal con Rosalía.

Irreversible decisión contra Rosalía: perjudica sus presentaciones en Argentina

Graciela Alfano opinó sobre la campaña antiargentina. 

El descargo de Graciela Alfano por la campaña antiargentina: "No nos queda bien el papel de llorones"

Rosalía tiene 4 fechas programadas para cantar en el Movistar Arena en agosto. 

Qué pasa con los shows de Rosalía en Argentina tras el escándalo: el dato que esperan sus fans

Roberto Funes Ugarte despedazó a María Becerra por desplegar la bandera argentina en Barcelona.

Robertito Funes Ugarte se la agarró con María Becerra: "Zurda que viaja en primera clase"

Tom Holland y Lionel Messi en una publicidad de la película Spider-Man: Brand new day.
play

Tom Holland se comparó con Lionel Messi por su estatura y lo definió como "el mejor de la historia"

Franco Colapinto y Maia Reficco están separados, según informó el periodista Pepe Ochoa.

La publicación de Maia Reficco tras su separación de Franco Colapinto que llamó la atención de sus seguidores

últimas noticias

play

La cara más triste de la era Milei: abrió un local hace 7 meses y cierra por falta de ventas

Hace 13 minutos
Preocupan el aumento de casos de triqinosis en Buenos Aires. 

Alerta por dos brotes de triquinosis en Lincoln y Junín: más de 50 afectados

Hace 25 minutos
El dólar cierra a semana arriba los $1.500. 

El dólar cierra la semana arriba de los $1.500

Hace 39 minutos
GO! ASSISTANCE

Cinco ciudades, una hinchada: el recorrido de la GO! ASSISTANCE por el Mundial 2026

Hace 1 hora
Todo mal con Rosalía.

Irreversible decisión contra Rosalía: perjudica sus presentaciones en Argentina

Hace 1 hora