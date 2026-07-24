Denuncian a España por hacer trampa en el Mundial 2026: el escándalo que sacude a la FIFA

El Grupo de Copenhague, que monitorea la integridad de las competencias, elevó alertas en dos partidos por movimientos inusuales y se encendió la polémica.

La Selección de España derrotó a Argentina en la final del Mundial 2026 en buena ley, pero el Grupo de Copenhague, el cual monitorea la integridad de las competencias, alertó por dos partidos donde detectaron movimientos millonarios respecto al mercado de apuestas.

El medio estadounidense The Athletic fue quien explicó que los dos casos que involucran a España son del empate sin goles ante Cabo Verde y el gol anulado a Ferrán Torres en el partido ante Arabia Saudita.

En el primero, se registró u n movimiento de u$s4,8 millones en una plataforma muy popular apostados a que España no conseguiría la victoria , una cifra que despertó las alarmas de los investigadores. En el segundo caso, la revisión del VAR se extendió durante casi tres minutos y medio y generó actividad inusual en los mercados de apuestas.

En cuanto a apuestas a nivel Mundial, el resultado dio u$s240.000 millones, el doble que sucedió en Qatar 2026.

De acuerdo con The Athletic, el organismo mencionado supervisó los 104 partidos disputados durante el Mundial, aunque 15 encuentros fueron sometidos a una vigilancia especial y se emitieron siete "alertas amarillas" por posibles irregularidades .

Se investigan también otros incidentes, entre ellos la tarjeta roja mostrada a Themba Zwane, de Sudáfrica, a los 84 minutos del debut frente a México.

Otro de los casos bajo análisis involucra al delantero estadounidense Folarin Balogun. El 2 de julio, una popular plataforma de apuestas abrió un mercado para apostar sobre si el atacante estaría disponible para enfrentar a Bélgica, luego de haber sido expulsado frente a Bosnia y Herzegovina.

Tres días más tarde, la FIFA confirmó que la sanción había sido suspendida y que el futbolista podía jugar. Según el informe, no ocurrió lo mismo con ninguno de los otros 14 expulsados del torneo, por lo que el Grupo de Copenhague solicitó una explicación formal a la FIFA. Hasta el momento, ni el organismo ni la plataforma de apuestas respondieron a la consulta del medio estadounidense.