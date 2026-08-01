1 de agosto de 2026 Inicio
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De cuidar autos a ser un tiktoker famoso: la increíble historia viral de este joven salteño

El hombre transformó un trabajo cotidiano en una oportunidad inesperada gracias a las redes sociales, donde encontró una nueva forma de ganarse la vida.

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De trabajar en un supermercado a TikTok ¿Quién es?

De trabajar en un supermercado a TikTok ¿Quién es?

Redes sociales
  • César Genaro Córdoba pasó de cuidar autos en un supermercado a convertirse en creador de contenido en TikTok.
  • Sus primeros videos mostrando ofertas del supermercado se volvieron virales y marcaron el inicio de su crecimiento en redes.
  • Hoy realiza publicidades para distintos comercios, mejoró sus ingresos y ya suma alrededor de 16 mil seguidores en TikTok.
  • Con el apoyo de su familia, continúa desarrollando su carrera como tiktoker sin dejar de lado sus proyectos personales y educativos.

La historia de César Genaro Córdoba comenzó a ganar repercusión en las redes sociales por un recorrido de vida marcado por el esfuerzo y la constancia. El salteño, de 44 años, pasó de trabajar durante años cuidando autos en un supermercado a convertirse en creador de contenido, una actividad que hoy le abrió nuevas oportunidades laborales y le permitió dar a conocer su historia.

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Durante mucho tiempo trabajó en el estacionamiento de un supermercado del barrio Tres Cerritos, donde además de cuidar vehículos ayudaba a los clientes con los carritos y las compras. En una entrevista con El Tribuno, recordó esa etapa al señalar: “Me gustaba cuidar autos y ayudar a la gente con los carritos y la mercadería”. Ese contacto diario hizo que muchos vecinos lo conocieran y valoraran su predisposición.

Pasó de trabajar en el estacionamiento de un supermercado a dedicarse a las redes sociales.

Pasó de trabajar en el estacionamiento de un supermercado a dedicarse a las redes sociales.

Gracias a esa tarea lograba reunir alrededor de 12 mil pesos por día, un ingreso que destinaba a cubrir gastos esenciales y colaborar con su familia. “Para mí era muy importante esa plata porque me permitía comprar para cocinar y ayudar a mi familia”, explicó. Con el tiempo, esa rutina terminó abriéndole una oportunidad inesperada.

Cómo es la historia viral del joven que tiene el apoyo de toda una comunidad

Todo cambió cuando comenzó a grabar videos mostrando promociones del supermercado donde trabajaba. El contenido empezó a difundirse entre los usuarios de TikTok y recibió una buena respuesta. “Empecé haciendo las ofertas del supermercado y a la gente le gustaba”, recordó sobre el origen de su presencia en las redes sociales.

La repercusión llamó la atención de distintos comercios, que comenzaron a convocarlo para promocionar sus productos. Actualmente realiza publicidades, principalmente de ropa y zapatillas, una actividad que además le permitió mejorar sus ingresos. En paralelo, su cuenta de TikTok alcanzó unos 18 mil seguidores, una comunidad que acompaña cada uno de sus videos. “Me gusta mucho hacer publicidades de ropa y zapatillas. Con lo que gano puedo comprarme ropa, zapatillas y ayudar a mi familia”, expresó.

Además del crecimiento de sus redes sociales, Genaro cuenta con el apoyo constante de su hermana y su sobrino, con quienes vive desde hace 14 años. Ellos lo acompañan en esta nueva etapa e incluso colaboran en la organización de algunos de sus contenidos. “Me apoyan mucho, me dicen que siga para adelante”, afirmó.

Aunque su popularidad continúa en aumento, el salteño asegura que mantiene los mismos valores con los que comenzó su camino. Incluso aprovechó la entrevista para dejar un mensaje para quienes atraviesan momentos difíciles: “Que sigan luchando y no se dejen. Dios es grande y los va a ayudar”. Mientras continúa creando contenido y sumando seguidores, también espera retomar sus estudios secundarios en el futuro.

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