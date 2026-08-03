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El fuerte reclamo de Roña Castro a Wanda Nara: "Cuando se apagaron las cámaras, desapareció"

El ex campeón denunció que la conductora y los jurados de MasterChef prometieron cocinar en sus comedores pero lo dejaron solo cuando se terminó el reality.

El exparticipante apuntó contra Wanda Nara y le reclamó que nunca cumplió con su promesa. 

El exparticipante apuntó contra Wanda Nara y le reclamó que nunca cumplió con su promesa. 

Jorge “El Roña” Castro estalló contra Wanda Nara y los jurados de MasterChef y denunció que le prometieron ayuda en sus comedores del sur del conurbano bonaerense y jamás aparecieron. El ex campeón, que brilló en la última edición del reality, aseguró que todo quedó en palabras y que lo dejaron solo cuando se apagaron las cámaras. La bronca del Roña sacude al mundo del espectáculo y expone las promesas incumplidas de la TV.

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"No estoy enojado con ella, pero prometieron cosas, que me iban a ayudar al aire, y nunca aparecieron", expresó el ex boxeador en Primicias Ya (América TV) y sumó: "Cuando se apagaron las cámaras, se fueron, no quedó ninguno". En ese sentido, explicó que intentó comunicarse con la conductora del reality de cocina en reiteradas oportunidades pero nunca obtuvo respuesta: "La llamé, le mandé al teléfono, pero nunca me contestó. Yo no necesito nada de ellos. Me hace sentir mal porque uno se encariñó en el programa".

A su vez, Castro aprovechó para apuntar contra la productora que demoró el pago tras su participación: "Yo cobré a los tres meses, son lentos para poner la tarasca". No es la primera vez que el ex luchador manifiesta su descontento con el reality de Telefe. En su momento, al ser consultado sobre su participación en el ciclo confesó que “en todo el reality hay favoritismos” y apuntó directamente contra el jurado y los acusó de presunto trato desigual entre participantes. “Ni una sonrisa, nada. Algunos tienen más favoritismo que otros”, dijo dando a entender que él sintió destrato durante su paso por el programa.

El ex campeón mundial de boxeo Locomotora Castro es responsable de varios comedores en el conurbano bonaerense.

El ex campeón mundial de boxeo Locomotora Castro es responsable de varios comedores en el conurbano bonaerense.

“Roña” Castro lidera hoy una red solidaria que sostiene 14 comedores y 9 merenderos en la Zona Sur del Conurbano Bonaerense, donde asisten más de 6400 personas en situación vulnerable. La iniciativa nació en plena pandemia de 2020 con una olla popular en su gimnasio de Temperley y se expandió por barrios de Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown y San Francisco Solano, llegando incluso a familias de Ezeiza.

El centro principal funciona en el histórico gimnasio “Locomotora Castro”, sobre la Avenida Eva Perón 4730, donde cada semana se reparten 1000 bolsones de mercadería. Los comedores abren lunes, miércoles y viernes, mientras que los merenderos funcionan martes y jueves.

El proyecto se financia con donaciones de empresas privadas, comerciantes del Mercado Central, aportes de figuras públicas como Abel Pintos y asistencia del Ministerio de Desarrollo bonaerense. “Esto empezó como un gesto en mi barrio y hoy es un sostén para miles que no llegan a cubrir la canasta básica”, contó el ex campeón mundial, que se convirtió en referente comunitario frente a la crisis económica.

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