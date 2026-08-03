Qué dijo Iliana Calabró sobre el grave problema de salud de su pareja

La actriz dio un claro mensaje mientras acompaña la internación de Luis De Stefano. Sus antecedentes médicos y el pedido especial frente a un cuadro clínico delicado.

La preocupación por la salud de Luis De Stefano , pareja de Iliana Calabró , volvió a instalarse en el centro de la escena este lunes, luego de que la actriz hablara por primera vez ante la prensa desde la puerta del Sanatorio Los Arcos, donde el empresario permanece internado en terapia intensiva . Con visible emoción, aunque intentando transmitir tranquilidad, la artista llevó un mensaje de esperanza en medio de un cuadro clínico delicado.

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Interceptada por el móvil de un programa de espectáculos, Calabró agradeció las muestras de apoyo recibidas y dejó una de las frases más contundentes de la jornada: "Gracias por preocuparse a todos. Él es muy fuerte, ya ha salido de varias, así que esta no va a ser la excepción" . La declaración refleja la confianza de la actriz en la capacidad de recuperación de su pareja, pese al complejo escenario que atraviesa.

Durante el breve diálogo con Puro Show, la actriz también confirmó que De Stefano arrastra desde hace años un diagnóstico de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) , un antecedente que agrava cualquier complicación respiratoria. Cuando fue consultada sobre ese historial médico respondió: "Sí, hace muchos años ya" , dejando entrever que la enfermedad venía siendo controlada desde hacía tiempo.

Sin embargo, Iliana evitó brindar detalles más específicos sobre el estado actual del empresario. Ante la consulta sobre una eventual intubación o el tratamiento que recibe en terapia intensiva, prefirió preservar la intimidad familiar y explicó que ingresaba al centro de salud para recibir el nuevo parte médico, manteniendo absoluta cautela frente a un pronóstico que continúa siendo reservado.

El cuadro de Luis De Stefano se agravó como consecuencia de una neumonía que se sumó a su enfermedad pulmonar crónica. La propia Iliana confirmó el diagnóstico cuando respondió con una frase breve pero contundente. "Neumonía" , dijo al ser consultada sobre el motivo que derivó en la internación y posterior traslado a terapia intensiva.

Según trascendió, el empresario ingresó al sanatorio tras presentar una complicación respiratoria que inicialmente no parecía de extrema gravedad, aunque con el paso de los días evolucionó desfavorablemente debido a sus antecedentes de EPOC, obligando a los médicos a intensificar los cuidados y mantener un monitoreo permanente en una unidad de alta complejidad.

Las informaciones médicas conocidas hasta este lunes indican que durante el fin de semana se registró una leve mejoría clínica, aunque el estado general continúa siendo delicado y el pronóstico permanece reservado. En pacientes con EPOC, una neumonía puede comprometer seriamente la función respiratoria y requerir soporte especializado durante varios días, motivo por el cual el seguimiento continúa siendo constante.

La situación genera especial impacto porque la pareja atraviesa una relación consolidada desde 2023, cuando fueron presentados por la abogada Ana Rosenfeld. Desde entonces decidieron convivir y compartir su vida cotidiana en la ciudad de Buenos Aires. En cada aparición pública, Iliana ha destacado el fuerte vínculo que los une y, en este momento especialmente difícil, volvió a expresar esa fortaleza con una frase que resume su esperanza: "Él es muy fuerte, ya ha salido de varias, así que esta no va a ser la excepción".