El dato que reveló Lali Espósito sobre su casamiento con Pedro Rosemblat La cantante celebró su nueva fecha en el estadio de River con un detalle inédito sobre su boda con el conductor de Gelatina. Cuándo vuelve a cantar en el Más Monumental y cómo comprar entradas. Agregar C5N en









Pedro Rosemblat y Lali Espósito comprometidos.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat todavía no revelaron qué día se casarán, pero ambos confirmaron que ya tenían fecha para este año. La pregunta es ¿cuándo? La cantante celebró su nuevo concierto en el Más Monumental con una pista nueva sobre el día elegido para su boda: "Me hacen la despedida de soltera en River acaso???".

Luego de agotar las entradas el pasado mes de junio, la artista tendrá su tercer River el 26 de septiembre, un día ya especial para Lali: se cumplirán exactamente dos años del lanzamiento del sencillo Fanático, la canción que dio inicio a una era que transformó el pop argentino y marcó un antes y un después en la carrera de la artista.

Respecto a su casamiento, la intérprete había confirmado la noche de los Premios Gardel 2026 que ya tenia fecha de boda, pero había aclarado: "Estoy como disfrutando este River, después voy a disfrutar elegir qué quiero tomar en el casamiento, después voy a disfrutar estar al pedo con mis tres gatos".

Me hacen la despedida de soltera en River Acaso???

Ahre — Lali (@lalioficial) August 3, 2026 Mientras que el conductor de Gelatina había afirmado que se casarán en 2026, aunque reconoció que había un problema con la elección de una fecha. "Este año nos vamos a casar, espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo", había revelado el periodista en América TV.

La nueva pista de Lali vuelve a poner el foco en la fecha elegida por ambos para concretar el compromiso de matrimonio, pero continúa sin precisar qué día será. Fieles a su estilo, podrían no avisarlo con anticipación y un día publicar en redes sociales que ya se casaron.

Lali hará su tercer River: cómo y dónde comprar las entradas para el show Según anunció la productora Dale Play, la preventa de entradas para el show de Lali Espósito el próximo 26 de septiembre en River será el miércoles 5 de agosto desde las 11 hs y tendrá una opción de compra en 9 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa. Por su parte, la venta general será una vez que se agote la preventa, con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa, a través de la página de Allaccess. Instagram: DalePlay