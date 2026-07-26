Esta boa perdida en Colegiales se volvió viral pero la explicación final sorprendió a todos: qué había pasado Una insólita búsqueda mantuvo en vilo al barrio porteño hasta que se conoció la verdad de la historia. Por Agregar C5N en









¿Qué pasó finalmente con la noticia viral de la boa perdida en Colegiales? Jacobo Reyes Velasco

La búsqueda de una supuesta boa de más de tres metros mantuvo en alerta a los vecinos de Colegiales.

Los llamativos carteles con la descripción de "Piti" se viralizaron rápidamente y llegaron a los medios.

La historia sumó cada vez más repercusión por los insólitos detalles que incluían los afiches.

La explicación de cómo había comenzado toda la historia terminó cambiando por completo el caso. Una llamativa historia ocurrida en el barrio porteño de Colegiales captó la atención de miles de personas en redes sociales y rápidamente llegó a los medios de comunicación. Todo comenzó con la supuesta desaparición de una enorme boa que, según los avisos difundidos, había escapado de una vivienda de la zona y era intensamente buscada.

La publicación no tardó en viralizarse y generó preocupación entre los vecinos, que compartieron el caso y comenzaron a comentar la situación en distintas plataformas. Al mismo tiempo, circularon recomendaciones sobre qué hacer en caso de encontrarse con el supuesto reptil, mientras la historia seguía sumando repercusión.

Así era el afiche de la boa que llamó la atención en Colegiales. Chequeado Los carteles incluían una serie de detalles que hicieron todavía más llamativa la historia, lo que alimentó el interés del público y mantuvo la incertidumbre durante varios días. Sin embargo, detrás de la insólita búsqueda había una explicación muy distinta que terminaría sorprendiendo a todos.

Cómo fue la historia viral de la "boa perdida" en Colegiales La campaña había comenzado con afiches colocados en distintos puntos del barrio. En ellos se solicitaba ayuda para encontrar a "Piti", una boa de más de tres metros que supuestamente se había escapado por la terraza de una casa ubicada en la zona de Céspedes y Zapiola. Además, se aclaraba que no era venenosa ni agresiva y hasta se afirmaba que respondía a su nombre.

Sin embargo, la historia dio un giro cuando el propio autor de la campaña reveló la verdad. Lucas, un paseador de perros, contó en una entrevista con el programa ¿Y qué?, de Vorterix, que todo había sido una estrategia publicitaria para promocionar su emprendimiento. "La idea era que esa historia tuviera un poco de visibilidad, pero no tanta", reconoció.

Lucas, el protagonista de esta historia reveló el trasfondo de la situación. Chequeado Tras la viralización comenzaron a aparecer nuevos volantes con un mensaje promocional dirigido a los dueños de mascotas: "¿No querés salir porque dicen que hay una boa suelta? No te preocupes, yo paseo a tus perritos con mucho amor, paciencia y responsabilidad mientras vos te quedás tranquilo en casa". Según explicó, eligió esa idea porque le parecía poco creíble que una serpiente respondiera a su nombre, aunque el caso terminó reabriendo el debate sobre los límites del marketing y la difusión de información falsa en internet.