Descubrimiento histórico: un escaneo láser reveló los restos de una civilización oculta bajo la Amazonia

La revista Nature publicó el hallazgo de 396 nuevos geoglifos ocultos bajo la vegetación de la Amazonia sudoccidental, en áreas de Brasil cercanas a Bolivia y Perú. Las personas y los satélites tradicionales no habían podido adentrarse en la zona.

La extensión de la Amazonia se estima en 7.000.000 kilómetros cuadrados repartidos en nueve países.

Gracias a un escaneo láser capaz de penetrar la vegetación de la Amazonia un equipo internacional de personal científico descubrió cientos de enormes construcciones precolombinas escondidas bajo la selva y concluyó que podrían existir decenas de miles más aún invisibles para la ciencia actual.

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La revista Nature publicó el hallazgo de 396 nuevos geoglifos , diseños en la tierra que dejan las construcciones, ocultos bajo la vegetación de la Amazonia sudoccidental , en áreas de Brasil cercanas a Bolivia y Perú. De esta manera, cambia completamente el mapa arqueológico de la zona.

La Amazonia precolombina estuvo mucho más poblada, organizada y modificada por el ser humano de lo que se creía hasta hace apenas algunas décadas. No se había podido probar porque tanto las personas como los satélites y cualquier tecnología similar no lograba atravesar la vegetación de la zona.

Se vinculan los restos de centros monumentales hallados con la civilización Aquiry , una sociedad que habitó el sudoeste amazónico aproximadamente entre el 600 a.C. y el 850 d.C. que se estima que pudo haber reunido entre 1,25 y 3 millones de personas en su período de mayor desarrollo.

La investigación fue realizada por personal científico de Brasil y Finlandia y contó con la participación de especialistas de la Universidad Federal de Acre y de la Universidad de Helsinki, entre otras instituciones.

A partir de los nuevos datos y de estudios previos, el equipo de investigación estimó que podrían existir entre 24.000 y 30.000 construcciones similares dispersas por la Amazonia sudoccidental. Esa cifra supera ampliamente una proyección realizada en 2023, que calculaba unas 10.000 estructuras aún desconocidas en toda la región amazónica.

Qué tecnología usó el equipo de investigación para encontrar los geoglifos en Amazonia

El equipo usó la tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging), un sistema de escaneo láser aerotransportado que permite construir modelos tridimensionales del terreno. De esta forma, se puede eliminar virtualmente la cobertura vegetal y observar la superficie que permanece escondida bajo los árboles.

“Usando datos LiDAR capaces de atravesar el dosel forestal, demostramos que la parte norte de la Amazonia sudoccidental contiene tantas estructuras de tierra como las que anteriormente se habían estimado para toda la cuenca amazónica”, señalaron los autores en el trabajo publicado en Nature.

El relevamiento cubrió cerca de 4.500 kilómetros cuadrados de selva amazónica, donde se detectaron 432 estructuras y de las cuales solo 36 eran conocidas previamente. Las restantes 396 fueron identificadas gracias al escaneo láser.